Pamela Franco se pronuncia tras rumores de buscar 'depa' con Cueva: "Tengo que comprarme mi casa"

Pamela Franco continúa en el ojo de la tormenta luego que Janet Barboza deje entrever que Christian Cueva y ella estarían buscando un departamento para vivir juntos. Ante ello, la cantante se pronunció mediante redes sociales y en esta nota te contamos todos los detalles.

La exintegrante de Alma bella es muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok donde comparte varios videos al día. Es así que, en las últimas horas publicó un llamativo clip en el que haría alusión a lo mencionado por la conductora de 'América Hoy'.

Cabe resaltar que ella estuvo utilizando un audio que ya existe y solo grabó el video el movimiento de sus labios. Sin embargo, el sonido que eligió sería en respuesta a los comentarios que la conductora tuvo hacia ella. Además, Janet Barboza también dejó entrever que Pamela Franco estarían buscando comprar una camioneta, pero la plata no le alcanza para adquirir a que ella quiere.

Por otro lado, en los últimos días el empresario gastronómico, Luis Augusto Sánchez, confirmó que el popular 'Aladino' y Pamela Franco sí tuvieron una reunión en su domicilio en Surco, pero no brindó más detalles al respecto.

El jugador continúa haciendo promociones para diversas marcas y empresas siendo una de ellas un centro recreacional más que nada para disfrutarlo con familiares por lo que Christian hizo un llamado al público de visitar estas instalaciones pero en lugar de que los usuarios pregunten sobre el centro, muchos de ellos lo criticaron por incentivar el tiempo familiar cuando consideran que es el menos indicado.

Luego de este anuncio, las críticas abundaron en el TikTok dejando mal parado al pelotero quien hasta el día de hoy se encuentra en el ojo de la tormenta.

"¡De qué familia hablas, tramposo!", "De qué familia hablas si paras pendiente de tu amante", "Pensaba ir, pero como te vi no pasa nada, no eres un buen ejemplo que digamos", "No gracias, uno quiere disfrutar en familia, no cruzarse con las trampas o vulgares", comentaron algunos.