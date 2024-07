¡Reaparece! Pamela Franco captada con misterioso hombre tras revelarse encuentro con Cueva

Pamela Franco fue vista en un centro comercial acompañada por un misterioso hombre, lo que ha generado una ola de comentarios y especulaciones. Esto ocurre justo después de que se revelara su encuentro con el futbolista Christian Cueva en la casa del dueño de 'Mi Barrunto'.

Pamela Franco es captada con misterioso hombre

Pamela Franco y Christian Cueva han estado en el centro de la polémica luego de que se confirmara que estuvieron juntos en una fiesta organizada por Luis Sánchez, propietario del restaurante 'Mi Barrunto'. Este encuentro ocurrió poco después de que Cueva anunciara su separación de Pamela López. Justo después de revelarse este encuentro, Pamela Franco fue captada en una curiosa situación.

El sábado 13 de julio, un seguidor de la página Instarándula captó a Pamela Franco en un conocido centro comercial. La cantante no estaba sola, sino acompañada por un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo y le ayudaba a cargar las bolsas de sus compras. Este hombre no era Christian Cueva, quien, según Peluchín, está a punto de oficializar su relación con Pamela Franco cuando sea fichado por un club.

Pamela Franco captada haciendo compras con misterioso hombre. (Instarándula)

Cabe señalar que recientemente Pamela Franco fue abordada por un reportero de Magaly Medina después de que la camioneta de Christian Cueva apareciera en su fiesta de cumpleaños, lo que generó rumores de que el futbolista había financiado la lujosa celebración.

Pamela negó estas teorías y aseguró que ya tiene pareja, aunque no reveló su identidad. "Yo tengo mi novio, como voy a mostrar otro. Y es mi novio quien me ha 'auspiciado' todo. Muy pronto lo van a saber", explicó Franco.

Cueva y Pamela Franco estuvieron en fiesta de Luis Sánchez

Luis Sánchez, dueño del restaurante 'Mi Barrunto', confirmó en el programa "Magaly TV La Firme" que tanto Christian Cueva como Pamela Franco estuvieron en una fiesta que organizó en su casa.

"Sí, estuvieron en mi fiesta, en momentos diferentes, pero coincidieron en algún momento", señaló Sánchez. Además, reveló que Cueva se quedó a dormir en su casa después de la fiesta, a pesar de que el futbolista había publicado en sus redes sociales que estaba en Trujillo con amigos: "Christian pernocta en mi casa y Christian está adentro siempre. Él ha salido a entrenar hoy".

Mientras continúan las especulaciones sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, los fanáticos están atentos a cualquier nueva información. La cantante ha mantenido que está soltera en entrevistas posteriores, pero muchos se preguntan si está esperando que Cueva oficialice su relación.

Por ahora, la atención está puesta en los movimientos de ambos y en cualquier declaración que puedan hacer. Por ello, la aparición de Pamela Franco al lado de un misterioso acompañante yendo de compras, sería una forma de despejarse luego de que revelaran que se encontró con Christian Cueva.