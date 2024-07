Magaly Medina confiesa que sufrió maltrato por parte de su exesposo: "Me jaló de un brazo"

Magaly Medina, la famosa conductora de espectáculos, sorprendió a todos al confesar que fue víctima de maltrato por parte de su exesposo Marco Mendoza, padre de su hijo Gianmarco. La revelación la hizo en un reciente episodio de su canal de YouTube, donde compartió detalles sobre este doloroso episodio de su vida.

Magaly Medina revela que fue maltratada por su exesposo

Durante su programa titulado "Mujeres: ¿Dónde queda la dignidad?", Magaly Medina habló sobre su matrimonio con Marco Mendoza. Allí reveló un episodio inesperado en el que vivió violencia por parte de su pareja de ese entonces.

"Recuerdo que la primera vez, cuando estaba casada con el padre de mi hijo, me fui al matrimonio de una amiga de mi barrio y él se fue a sacarme porque él no me había autorizado a que vaya a una fiesta. Recuerdo que fue, se metió a la fiesta, me jaló de un brazo y me sacó hasta mi casa jalándome", confesó Magaly.

Magaly Medina, conocida por su carácter fuerte, no dejó que este episodio pasara desapercibido. Entendió que su relación con Marco Mendoza no podía continuar después de este incidente. Al parecer, ella no iba a tolerar este tipo de tratos sea quien sea.

"Ahí se terminó mi matrimonio, no había forma. Yo no estaba dispuesta a sacrificar mi libertad... Yo tenía 21 años", contó Magaly a su hermana Mariela Medina, quien la acompañó en el programa.

Una relación complicada

La relación de Magaly con Marco Mendoza nunca fue fácil. Ella misma ha contado que se casó con él por exigencia de su padre, ya que estaba embarazada.

"Yo preparé mi separación muy calculadoramente y fría. Al tipo le aguanté todo y yo callada. Es que tenía un carácter horroroso. Ya ni siquiera yo peleaba. No me permitía ni trabajar. Contra su voluntad postulé a la universidad de Huacho. (...) Fui muy mala con él, no me convenció su llanto y lo dejé, como se deja un zapato viejo", recordó Magaly.

Medina, además de ser una figura pública en el mundo del espectáculo, también utiliza su plataforma para dar consejos y empoderar a otras mujeres. En este episodio, aprovechó para hablar sobre la importancia de no permitir ningún tipo de maltrato y de mantener la dignidad en cualquier circunstancia.

Un mensaje para reflexionar. La revelación de la conductora sirve como un recordatorio de que incluso las figuras públicas y fuertes pueden enfrentar situaciones de violencia. Su historia es un llamado a la reflexión y a la acción para todas las mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares.

"No podemos permitir que nadie nos quite nuestra libertad y dignidad", concluyó Medina.

La valentía de Magaly Medina al compartir su historia es un ejemplo de cómo es posible salir adelante a pesar de las adversidades. Su mensaje de empoderamiento y su determinación para no permitir el maltrato resuena con muchas mujeres que buscan fuerza y apoyo en momentos difíciles.