Jefferson Farfán le responde a Paco Bazán y minimiza su carrera futbolística: "Cállate m*****"

El programa de YouTube de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola continúa generando atención en los medios locales. En su última emisión, la 'Foquita' volvió a mencionar al ahora comentarista deportivo 'Paco' Bazán. El exfutbolista restó importancia a su carrera en el fútbol y le respondió con contundencia.

En medio de una picante entrevista, Jefferson Farfán cuestionó el hecho de que Paco Bazán no haya participado en los principales torneos de fútbol. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán minimiza la carrera de Paco Bazán

Durante su participación en el programa 'Enfocados', Jefferson Farfán afirmó que no está familiarizado con 'Paco' Bazán. Más tarde, de manera sarcástica, el exjugador de Alianza Lima cuestionó qué competiciones había disputado el exarquero durante su carrera en el fútbol.

"No lo conozco. De él no puedo opinar porque no lo he visto. A mí háblame de galácticos, a mí no me hables de 'pisa pajas'. Quiero que me digas, ¿le ha metido 90 minutos de Libertadores?, ¿El Porvenir?, ¿Champions League?, ¿UEFA?, ¿Mundial? Cállate m*****", indicó la 'Foquita' durante el más reciente episodio de su podcast.

La fuerte respuesta de Paco Bazán

Hace unos días, 'Paco' Bazán emitió una respuesta a Jefferson Farfán, quien lo había mencionado repetidamente en su programa de YouTube. El exarquero lo etiquetó como irrespetuoso y le sugirió que lo invitara a su canal para resolver sus diferencias.

"Es miserable de su parte. Es un vulgar y un desubicado. ¿Yo soy una cojudez o soy una porquería? Yo no me victimizo . Yo creo que el 'pisa paja' no es para mí, pero el 'salta para atrás' si, porque tuve la desgracia de lesionarme en un clásico. Dar a entender de que tiré para atrás, me hice el lesionado y que salí corriendo, de verdad, me parece 'mala leche'", manifestó en 'Magaly TV'.

"Yo le he dicho que me invite y quiero que en mi cara me diga 'salta para atrás', esto se soluciona cara a cara. Yo voy ahí, si quieres show, hacemos show", agregó el ahora conductor de televisión.

Cabe resaltar que 'Paco' Bazán jugó en varios equipos de fútbol tanto en Perú como en el extranjero. Entre los clubes peruanos en los que militó se encuentran Universitario de Deportes, Juan Aurich, Deportivo Pesquero, Alianza Atlético de Sullana, Sport Boys y Cienciano. En el ámbito internacional, jugó para Pontevedra en España, Olympiakos Nikosia en Chipre y Anorthosis en Grecia.

Se retiró del fútbol profesional en la temporada 2010. Posteriormente, se dedicó a la televisión y actualmente es conductor del programa 'El Deportivo' de ATV.