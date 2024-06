Doña Peta se pronuncia sobre distanciamiento con Ana Paula Consorte: "No puedo con su carácter"

La relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha estado envuelta polémica durante mucho tiempo y una de las razones principales principales sería debido a que la brasileña no lleva una buena relación con Doña Peta, madre del futbolista. Ante esto, Petronila rompió su silencio y habló por primera vez sobre su relación con su nuera.

Las cámaras de 'América Hoy' abordaron a la madre del 'Depredador' para hacerle varias preguntas sobre la relación de su hijo. En ese sentido, Doña Peta aclaró que no ve nada malo en que Ana Paula viaje junto a Paolo Guerrero para apoyarlo en los partidos de la Selección Peruana.

"Es su mujer. Tiene que seguirlo, donde está su esposo tiene que estar su mujer", declaró para el magazine matutino de América TV.

Asimismo, se refirió a la vez en que asistió a un partido en el estadio de Universitario de Deportes y no saludó a la brasileña, pese a tenerla al costado. Doña Peta afirmó que no sabía donde iba a estar Ana Paula.

"Yo me fui con mis nietas y no entramos en el carro. Ana Paula se fue con su chica y yo vine con mis nietas. Ni cuenta me di que estaba ahí al costado. Yo sabía que ella iba, pero no sabía donde se iba a poner porque en el estadio de la U no hay numeración", agregó.

Doña Peta afirma que Ana Paula tiene un carácter fuerte

En otro momento de la entrevista, la madre del popular 'Capitán' se refirió al fuerte carácter que la brasileña tiene, ya que en más de una oportunidad ha explotado contra quienes la critican o cuestionan.

Incluso Ana Paula no tuvo reparos en advertir a los programas de espectáculos, específicamente 'América Hoy', que no sigan hablando de sus hijos.

"Tengo que estimarla también porque tiene a mis nietos, es su mujer de mi hijo. Es su carácter, yo no puedo con su carácter. Su carácter de ella es así y a mí también me gustan las cosas en regla. Entonces estamos bien, si no no estuviera acá si estuviéramos mal", concluyó.

No cabe duda que Ana Paula Consorte y Doña Peta llevan una relación bastante particular, ya que en más de una oportunidad la madre de Paolo Guerrero se mostró como la persona al cuidado de los intereses y decisiones del deportista. Si embargo, Ana Paula ha tomado ese rol ahora y he generado una ola de comentarios.