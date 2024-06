Dorita Orbegoso protagonizó pelea con mujer en plena vía pública: "Aprende a respetar"

La conocida modelo y actriz Dorita Orbegoso fue captada en una acalorada pelea con una mujer en plena vía pública, en el distrito de La Victoria. Este incidente fue grabado por transeúntes y difundido por el programa "Amor y Fuego".

Dorita Orbegoso, conocida modelo y actriz, fue captada en una pelea con una mujer en plena vía pública en La Victoria. El incidente fue grabado por transeúntes y difundido por el programa "Amor y Fuego", mostrando un enfrentamiento físico que dejó a muchos sorprendidos.

¿Qué pasó? Todo comenzó cerca de una empresa de transportes, cuando Dorita Orbegoso se enfrentó a una mujer que había estacionado su vehículo en un lugar inconveniente.

"Yo he estado esperando. Cómo vas a ver si no ponen intermitentes. Te estoy diciendo que te muevas y no te quieres mover", se escucha decir a Dorita en el video.