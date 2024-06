César BK estará cantando en uno de los premios más importantes de Latinoamérica: "Prometo darlo todo"

César BK es un querido artista de la música urbana que ha cautivado al público durante el último año con sus canciones y colaboraciones musicales. Ahora, el joven fue invitado a cantar en uno de los eventos más importantes a nivel internacional.

El peruano César BK es un cantante y compositor que ha trabajado en en los últimos meses en hacer sonar su música a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. El joven se ha ganado el cariño del público con varios éxitos como "Hoy Te Voy a Olvidar", "Maldito Lunes", "Se Te Ve" y el más reciente "No Me Llames Más".

Por medio de sus redes sociales, el cantante anunció que se encontraba en Colombia para uno de los eventos más importantes a nivel internacional en Latinoamérica. César BK mostró en un video que se encontraba ensañando para su presentación en los Premios Ícono 2024.

"Estoy muy feliz mi gente porque me toca representar a Perú. Ahorita estoy en la prueba de sonido, voy a cantar frente a los influencers más grandes de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Voy a compartir escenario con Alkilados en Colombia. Estoy muy emocionado por lo que vamos hacer el día de hoy", cuenta.

César BK también contó a todos sus seguidores que se encuentra muy emocionado porque interpretará su último éxito musical "No Me Llames Más". Esta canción ya se encuentra disponible en su canal de YouTube y está por llegar al millón de reproducciones.

"Lo que más me emociona que toda esta invitación y todo lo que acaba de pasar, ha sido el resultado de todo el trabajo que hemos tenido con la última canción 'No Me Llames Más'. La escucharon, les gustó y vamos a cantarla hoy en los Premios Ícono", dijo.