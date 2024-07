¡Paren todo! Christian Cueva y Pamela Franco están en busca de un departamento, según Janeth Barboza

Le prendió todo. Janet Barboza cometió otra gran infidencia durante el programa de 'América Hoy' y es que la popular 'Rulitos' aseguró que Pamela Franco estaría buscando un departamento no se ha confirmado si es para compartirlo con Christian Cueva quien ya abandonó el hogar que compartía con su esposa e hijos.

Como se sabe estos últimos días los vehículos que transportan a Pamela y Christian han coincido en algunos lugares avivando los rumores de que estarían llevando una relación bastante privada sin exponerse a los medios.

La polémica relación entre Christian Cueva y Pamela Franco al parecer siguen dando de que hablar y es que esta vez la co conductora del programa 'América Hoy' aseguró que Pamela estaría cotizando la compra de un departamento.

Sin embargo, eso no fue todo ya que la exvedette aseguró que la cantante está en busca en una camioneta dejando a más de uno boquiabierto.

Queda claro que todas estas afirmaciones de Janet son solo especulaciones pero cabe recordar que cuando la popular 'Rulitos' lanza alguna noticia al final termina siendo confirmada.

Es cuestión de tiempo para que la novela entre Christian Cueva y Pamela Franco llegue a su desenlace, tal vez confirmando su relación que es lo que todos esperan.

La conocida exparticipante de 'Esto es Guerra', además de ser empresaria en Gamarra, también viene planificando su boda con Said Palao y además es una de las conductoras de 'Consume Perú' y ayer fue interceptada por las cámaras de 'Amor y fuego'. Según sus declaraciones, Franco fue despedida del programa de América TV.

"No, no sigue en el programa. Más allá no sé, ha habido una nueva conductora, ayer hemos grabado, ya van a ver el sábado quién es", manifestó la prometida de Said Palao al reportero de Rodrigo González y Gigi Mitre.