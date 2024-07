"Peluchín" arremete contra Bryan Torres tras ser tildado de 'picaflor': "No le falta quien lo abrigue"

Rodrigo González habló en su último programa de 'Amor y Fuego' sobre las mujeres con la que habría salido Bryan Torres a pesar de haber sido captado de compras con Samahara Lobatón.

El conductor de tv reveló que al parecer al cantante no le faltan conquistas a pesar de sus esfuerzos por esconderse de las cámaras ha terminado expuesto por las mismas jovencitas que aseguraron tener un relación bastante cercana con el amigo de Jefferson Farfán.

Rodrigo González cuestionó a Bryan Torres quien al parecer se la pasa negando a sus saliente para evitar problemas con Samahara Lobatón quien se encuentra gestando a su segunda hija.

Es así que el conductor reveló que el cantante estaría viviendo su vida de soltero de lo más tranquilo ya que cada semana salen mujeres nuevas a revelar chats comprometedores con el ex de Samahara.

"No solamente era la Alexa, sino también la Daniela, el Bryan no se está privando de nada ahora cuando vino la vez pasada aquí también negó a una que tenía en ese momento nunca le falta a él alguien que lo abrigue en este frío invierno" , afirmó 'Peluchín'.

Cabe resaltar que hace unos días una mujer de nombre Daniela reveló que tenía conversaciones con Bryan Torres para pactar encuentros, sin embargo, tras hacerse público esta relación, el cantante le pidió al jovencita asegurar que no lo conoce.

Esto la llevó a dejar al descubierto al salsero tras pretender negar cualquier vínculo con ella cuando existen pruebas que lo dejan mal parado.

Hasta el momento no se sabe si Bryan ha retomado su relación con Samahara Lobatón ya que fueron vistos comprando ropa para su hija como si fueran una familia feliz.

Bryan Torres, conocido cantante y ex de Samahara Lobatón, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una nueva joven, llamada Daniela, ha decidido hablar y revelar pruebas que comprometen al artista. En los mensajes expuestos, Bryan la llama "mi amor" y le pide que se vean, desatando una nueva polémica en el mundo de la farándula.

En el programa "Amor y Fuego", se presentó a Daniela, una joven que fue captada en compañía de Bryan Torres. En la entrevista, Daniela afirmó que su relación con el cantante era únicamente de amistad.

Después de la entrevista, Daniela advirtió a Bryan sobre las imágenes captadas por el programa.

La respuesta de Bryan fue pedirle que negara conocerlo: "Tú di que no me conoces y punto".

Esto llevó a Daniela a exponer las conversaciones de WhatsApp que había mantenido con él. En estos mensajes, Bryan le pedía que se vieran y la llamaba "mi amor".

En los chats revelados por Daniela, se puede leer cómo Bryan le pide que niegue cualquier relación entre ellos para evitar problemas.

"No hables nada, di que no me conoces y punto, ok. No quiero más problemas, solo te pido eso porque después la perjudicada vas a ser tú", escribió el cantante.