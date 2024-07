Amy Gutiérrez y Álvaro Rod revelaron si tuvieron algo más que una amistad en el podcast de Yahaira ¿Qué dijeron?

Yahaira Plasencia sigue sacando nuevas secuencias de su podcast 'Hablando con la Yaha', donde llegaron los cantantes Farik Grippa, Álvaro Rod y Amy Gutiérrez, Estos dos últimos artistas contaron si realmente pasó algo más entre ellos, que una amistad.

La cantante Yahaira Plasencia es una reconocida artista de la salsa peruana que tiene un canal llamado 'Hablando con la Yaha'. En este podcast, la salsera invita a muchos artistas a contar sobre sus carreras musicales, vida amorosa y muchas cosas más.

Durante el podcast, Yahaira preguntó a todos los invitados si habían tenido una relación amorosa con un artista conocido. En eso, la atención fue hacia Álvaro Rod y Amy Gutiérrez, quienes decidieron responder y acabar con los rumores sobre ellos.

"Eso es algo que algún momento, yo hablé con él y le pedí disculpas por unas declaraciones que yo di hace años. Es que no quiere que lo diga, no lo voy a decir porque después me va a bloquear un año más. Álvaro y yo somos muy buenos amigos, de hecho es uno de los muy pocos amigos con los que puedo conversar y poder contarles mi vida, de lo que me pasa detrás del escenario. Con Álvaro hay algo muy especial, Yo exageré un poco en hablar, es que yo soy dramática", cuenta Amy.