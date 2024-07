Alejandra Baigorria confirmó que Pamela Franco fue retirada de 'Consume Perú': "Hay nueva conductora"

Pamela Franco viene enfrentando una fuerte ola de críticas tras ser vinculada nuevamente con Christian Cueva. En medio de ello, Alejandra Baigorria confirmó que la cantante fue separada del programa 'Consume Perú', tal como se venía rumoreando hace varias semanas.

La conocida exparticipante de 'Esto es Guerra', además de ser empresaria en Gamarra, también viene planificando su boda con Said Palao y además es una de las conductoras de 'Consume Perú' y ayer fue interceptada por las cámaras de 'Amor y fuego'. Según sus declaraciones, Franco fue despedida del programa de América TV.

"No, no sigue en el programa. Más allá no sé, ha habido una nueva conductora, ayer hemos grabado, ya van a ver el sábado quién es", manifestó la prometida de Said Palao al reportero de Rodrigo González y Gigi Mitre.