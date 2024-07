Alejandra Baigorria lanza colección de ropa y habla sobre Austin y Patricio: "Ha pasado tanto tiempo"

Alejandra Baigorria lanzó su nueva colección de ropa en colaboración con Nickelodeon y aprovechó el evento para hablar sobre varios temas personales y profesionales con las cámaras de "Amor y Fuego". Habló de la relación entre Austin Palao y Patricio Parodi, su romance con su novio Said Palao y más.

Alejandra presenta su nueva colección y habla de Austin y Patricio

Alejandra compartió su entusiasmo por la colaboración con Nickelodeon. Ella realizó un evento al que asistieron las cámaras de "Amor y Fuego", quienes le preguntaron de todo. Un tema que habló brevemente fue que Pamela Franco fue separada de "Consume Perú", y solo asistió para cumplir con una marca que la contrató. También dio detalles de su nueva colección de ropa.

"Ha sido una colaboración diferente. No es que salga en la etiqueta Nickelodeon, sino Nickelodeon por Alejandra Baigorria, porque cada prenda fue diseñada en conjunto", explicó. Los diseños incluyen personajes como Bob Esponja y Los Rugrats, y prometen ser un éxito entre sus seguidores.

¿Austin Palao y Patricio Parodi juntos? Durante el evento, el reportero de "Amor y Fuego" le preguntó sobre la relación entre Austin Palao y Patricio Parodi, ambos exnovios de Luciana Fuster, quienes fueron vistos juntos en una parrillada.

"Estaba Austin, Fabio, estaba Rafael", mencionó Alejandra. Cuando le preguntaron si era normal que Austin y Patricio compartieran el mismo círculo social, ella respondió: "¡Sí! Ya ellos han estado varias veces juntos... Y normal, todo tranquilo. Austin, feliz. Si se harían alguna pelota no va uno ni el otro. Los dos amigos se han estado riendo, todo bacán. Es que no tendrían por qué, ya ha pasado tanto tiempo. Ya cada uno está con su vida. Se han divertido entre amigos".

Austin Palao y su nueva relación. Alejandra también habló sobre la nueva relación de Austin Palao. El chico reality fue vinculado a la chilena Fran Maira en un reality de ese país. Al parecer, Fran estaría en Perú y Austin le haría el tour.

"Austin está saliendo con Fran... Austin ha ido a recoger a Fran Maira, la chilena, que llega hoy o mañana. Vamos a conocerla también. Entonces, no ha podido venir (al evento)", comentó Ale explicando la ausencia de Austin, hermano de Said, en su lanzamiento.

Alejandra Baigorria y Said Palao: una relación llena de cariño

El reportero no perdió la oportunidad de preguntar sobre su relación con Said Palao. Alejandra y Said son una pareja mediática que está próxima a casarse aproximadamente de aquí a un año, por ello detalles de la relación son relevantes.

"¿Ale, cómo eres de cariñosa con Said?". preguntó el periodista. "Él es más cariñoso", respondió Alejandra, acercándose a Said, quien le dio un beso en la mejilla. "Él es el más cariñoso, no les digo", añadió riendo.

Cabe señalar que hace muy poco Alejandra confesó que le puso pausa a sus planes de boda. Reveló que ya ha separado lo más importante, y el procedimiento continúa. Pero admitió que recientemente no ha avanzado nada, pues se encuentra trabajando. A pesar de los rumores y la presión mediática, Alejandra se mostró tranquila respecto a su matrimonio con Said Palao, para no sentirse nerviosa ni ansiosa.

Por ello, le preguntaron detalles sobre los preparativos. Las respuestas de ambos revelaron que la empresaria se encarga más de la preparación de la boda que Said Palao. Sin embargo, ella evidenció que recibe mucho amor y cariño de su pareja.

"En base a los preparativos, los colores, de repente los diseños de las cosas, las sillas, las mesas, la decoración", preguntó el reportero. A lo que Said atinó a señalar jugueteando a Alejandra Baigorria. "¿Todo Ale?", mencionó sorprendido el periodista. Luego Said hizo señas de que él solo ve. "Solo ve", contestó Alejandra Baigorria riendo.

El reportero terminó la entrevista con un toque de humor, sugiriendo a Said que si se sentía amenazado solo tenía que hacer una seña con las cejas. Said, riendo, levantó ambas cejas, lo que provocó risas entre todos presentes.

Alejandra Baigorria sigue enfocada en su carrera como empresaria y en su relación con Said Palao, demostrando que puede manejar la presión mediática con gracia y humor. Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias más noticias sobre su boda y su emocionante colaboración con Nickelodeon.