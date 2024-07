Paula Arias se pronuncia tras rumores que la vinculan a Hernán Sifuentes: "Estoy enfocada en mi trabajo"

La cantante de salsa Paula Arias se pronunció luego de los comentarios de Janet Barboza en donde dejaba entrever que la líder de 'Son Tentación' tendría un romance con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes'. Ante ello, los rumores tomaron por sorpresa a los internautas en redes sociales.

Ahora, Paula Arias enfatizó que se encuentra soltera y no tiene nada qué ocultar con respecto a su vida amorosa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de las declaraciones de Janet Barboza, en donde dejaba entrever que Paula Arias tendría un romance con el alcalde de San Martín de Porres, la cantante de salsa fue consultada por un medio local para saber su versión de los hechos. Ante ello, la líder de 'Son Tentación' dejó en claro que está soltera y no tiene nada qué ocultar.

"No. La verdad, ya no me tomo la molestia de aclarar algo, mejor me río. Aquí hay mucha gente, artistas, productores y me verán compartiendo y seguro me vincularan con otra persona . Yo estoy tranquila y enfocada en mi trabajo y si en algún momento se da, no tengo nada qué ocultar porque estoy soltera y la persona que esté a mi lado también tiene que estar soltera. Nunca he ocultado mis relaciones y si en algún momento he tenido que decir algo, lo hago y hablo", sostuvo la salsera.