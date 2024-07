Christian Cueva es criticado por hacer publicidad a un centro recreacional: "Calla tramposo, no te importa la familia"

El escándalo que desató Christian Cueva tras anunciar su separación de Pamela López para luego ser visto aparentemente compartiendo con Pamela Franco ha provocado que diversos usuarios critiquen al pelotero quienes aseguran que no priorizó a su familia.

Es así que el popular 'Aladino' recibió duras críticas en redes luego de que promocionara un centro recreacional ubicado en San Borja para disfrutar con la familia.

Las redes sociales son un arma poderosa cuando de criticar a alguien se trata y en este caso le tocó 'apechugar' esta ola de comentarios negativos a Christian Cueva quien viene haciendo méritos para recibir el rechazo de usuarios en diversas plataformas digitales.

El jugador continúa haciendo promociones para diversas marcas y empresas siendo una de ellas un centro recreacional más que nada para disfrutarlo con familiares por lo que Christian hizo un llamado al público de visitar estas instalaciones pero en lugar de que los usuarios pregunten sobre el centro muchos de ellos lo criticaron por incentivar el tiempo familiar cuando consideran que es el menos indicado.

Luego de este anuncio las críticas abundaron en el TikTok dejando mal parado al pelotero quien hasta el día de hoy se encuentra en el ojo de la tormenta.

"¡De qué familia hablas, tramposo!", "De qué familia hablas si paras pendiente de tu amante", "Pensaba ir, pero como te vi no pasa nada, no eres un buen ejemplo que digamos", "No gracias, uno quiere disfrutar en familia, no cruzarse con las trampas o vulgares", comentaron algunos.