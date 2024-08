Andrés Hurtado agradece a Paris Hilton por comentar su video en Tik Tok: "I love you"

El uno de los recientes programas de Andrés Hurtado, 'Porque hoy es sábado con Andrés', el conductor de tv se tomó unos minutos para agradecer a Paris Hilton el haber comentado uno de los videos de Tik tok de sus hijas donde también aparece él, fiel a su estilo y con aires de divo Hurtado presumió con su público esta nueva amistad que ha surgido por la popularidad de sus engreídas en redes.

Cabe resaltar que las hijas de Andrés, Josetty y Génesis se han convertido en unos íconos de la moda en Latinoamérica y van ganando fama en el mundo de Hollywood donde ya vienen haciendo colaboraciones con personajes conocidos y marcas top en maquillaje.

El contenido que ofrecen Josetty y Génesis Hurtado hasta el momento viene recibiendo la atención de todos los personajes conocidos de Hollywood y es que las hermanas han sabido usar sus habilidades en el maquillaje y la moda para imponer su estilo en redes sociales.

Tanto es así que en uno de sus video virales de Tik Tok una reconocida actriz e ícono de la moda como lo es Paris Hilton se animó a comentar uno de sus videos despertando el asombro de las hermanas e incluso del mismo Andrés Hurtado quien no dudó en dedicarle unas palabras en su programa.

"Hello Paris Hilton quiero decirte Paris thank you por comentar el video mío y de mis hijas. Que lindo que Paris Hilton haya tenido una delicadeza miren los comentarios de Paris Hilton directamente para Josetty y Génesis y su papá, I love you Paris", dijo inicialmente el conductor.