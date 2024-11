¡Emotivo! Vasco Madueño y Guillermo Dávila hacen su primer live juntos: "Mi padre" (VIDEO)

Un momento lleno de emoción y reconciliación se vivió recientemente en Instagram, cuando Vasco Madueño y su padre, el famoso cantante venezolano Guillermo Dávila, se unieron en un live para compartir un mensaje de apoyo y solidaridad.

La ocasión fue especial, ya que ambos, después de años de distanciamiento, decidieron unirse para hablar de un tema muy importante: el tratamiento de la madre de Vasco, quien lucha contra el cáncer.

El joven cantante Vasco Madueño, quien está organizando un evento benéfico para su madre, sorprendió a sus más de 90 mil seguidores al anunciar que su padre, Guillermo Dávila, sería parte de su transmisión.

"Este es un live único. Algunas personas podrán imaginarlo, otras capaz no. Es una sorpresa de hecho. Tengo un invitado especial esta noche. Sin más que hablar, vamos a invitar a mi padre" , dijo Vasco, visiblemente emocionado.

La sorpresa no fue solo para los seguidores, sino también para ellos, pues este live marcó un hito en su relación, ya que hace unos años no se tenían contacto. Sin embargo, con el apoyo de su madre y la causa de la salud de Jessica Madueño, el vínculo entre padre e hijo comenzó a fortalecerse.

La causa benéfica: todo por la mamá. Vasco Madueño compartió con sus seguidores que, el próximo 1 de diciembre, se llevará a cabo un evento en la Peña Del Carajo, cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar en el tratamiento oncológico de su madre.

Guillermo Dávila, quien ha mostrado su apoyo en varias ocasiones, no dudó en estar presente, tanto en espíritu como en apoyo. Además confirmó que estará presente en el concierto benéfico.

Vasco y Guillermo Dávila no habían tenido una relación cercana por muchos años. De hecho, Vasco había luchado para que su padre lo reconociera, algo que finalmente se logró después de realizarse una prueba de ADN. A lo largo de este proceso, Vasco siempre se mostró confiado en que las cosas mejorarían algún día.

Este tipo de gestos emociona a los fans, quienes celebraron el reencuentro entre los dos artistas. Muchos usuarios celebraron la interacción.

"Es un buen hijo, por amor a su madre, tuvo que tragarse su orgullo", "Guillermo sería un golazo que vinieras a cantar con él", "Me da tanto gusto Guillermo Dávila, eres mi artista favorito en todas tus novelas. Qué hermoso estar con tu hijo en estos momentos cuando él más te necesita. son dos gotas de agua. Ayúdalo en todo", "Excelente... Dios obra de muchas formas" , comentaron muchos de sus seguidores en redes sociales.

Un futuro lleno de esperanza. Este live no solo fue importante para los seguidores de Vasco y Guillermo, sino también para ellos, quienes han comenzado a dejar atrás los resentimientos del pasado. Vasco Madueño ha asegurado que, aunque el camino no ha sido fácil, ha perdonado a su padre y está enfocado en la salud de su madre.

"Él está perdonado, no hay ningún problema, la vida no es perfecta, todos tenemos problemas. No puedo juzgarlo a él", afirmó Vasco en una reciente entrevista en "Magaly TV La Firme", destacando su disposición a sanar las heridas del pasado.