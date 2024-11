¡Factos! Yaco Eskenazi sobre lo que Christian Cueva podría aportar a obra teatral: "Cerveza"

Yaco Eskenazi troleó en vivo en "Mande quien mande" a Christian Cueva, el futbolista que también se ha destapado como cantante. El tema surgió cuando María Pía Copello les preguntó a los miembros del elenco de la obra musical "Hombres a la Plancha" si invitarían al jugador para que se uniera al proyecto. La respuesta de Yaco fue tan graciosa como inesperada.

Al ser cuestionado en "Mande quien mande" sobre si Christian Cueva podría sumarse a la obra musical "Hombres a la Plancha", Yaco Eskenazi no dudó en dar su respuesta, dejando clara su respuesta con un toque de humor.

Pero lo que realmente hizo estallar de risa al público fue cuando María Pía le preguntó qué creía que Christian Cueva aportaría a la obra.

¿Christian Cueva en "Hombres a la Plancha"? Aunque Yaco mostró su disposición a incluir a Cueva en el elenco, también hubo una voz de prudencia por parte de Juan Carlos Rey de Castro, el director de la obra.

"Cualquier nombre que me hubiesen dicho, no hubiera levantado a paleta porque me siento tan bien con el equipo que hemos conformado que no cambiaría a nadie", comentó.