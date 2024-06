Paco Bazán espera que Jefferson Farfán cumpla su promesa y lo invite a su podcast: "Voy parado y sin polo"

La guerra entre Paco Bazán y Jefferson Farfán ha estado a la orden del día durante las últimas semanas. El exfutbolista se burló de la cantidad de suscriptores que tenía el canal del conductor de ATV y dijo que cuando llegue a 100 mil suscriptores lo invitará su podcast.

Hace unos días 'Entre palos Tv', canal que dirige Paco Bazán y Erick Delgado, llegó a la cantidad de 107 mil suscriptores gracias a la influencia de Magaly Medina, por lo que ahora el exarquero espera que la 'Foquita' cumple su promesa de invitarlo a su canal 'Enfocados'.

El conductor de 'El Deportivo en otra cancha' se mostró feliz de llegar a la meta que le impuso Jefferson Farfán, además de resaltar el poder que Magaly tiene en la TV.

"Espero que Jefferson cumpla su palabra y termine este pleito mediático frente a frente. Él y sus chupes han atacado, yo no me he picado, pero así como él vacila, se burla y es mala leche en ocasiones, debe también aguantar el vuelto", agregó.