Carlos Villagrán venció la batalla contra el cáncer y reaparece con humor y energía: "Ya no está enfermo"

El actor mexicano Carlos Villagrán, recordado por su papel de 'Kiko' en la serie "El Chavo del 8", volvió al Perú y sorprendió a todos al hablar de su salud. En una conferencia de prensa, el artista de 81 años contó que ya superó el cáncer de piel que enfrentó hace unos años.

El popular actor mexicano Carlos Villagrán, más conocido como 'Kiko', regresó a Lima y sorprendió con una gran noticia: ya no tiene cáncer. El querido comediante, reveló que logró superar el cáncer de piel que lo afectó hace unos años, y lo hizo con ese carisma que lo ha acompañado por más de cinco décadas.

Durante una conferencia de prensa, Villagrán apareció con su esposa, Rebeca Palacios, quien no dudó en contar detalles sobre su estado actual. Con humor y sinceridad, ambos hablaron del melanoma que le detectaron al actor en el rostro.

Según explicó la esposa del actor, Villagrán fue operado en dos ocasiones y le colocaron un injerto de piel que no fue muy bien asimilado por el cuerpo de Villagrán.

Sin embargo, más allá de las bromas, Rebeca Palacios dejó en claro que el cáncer se acabó y que Carlos Villagrán está sano.

Como era de esperarse, también le preguntaron por la serie biográfica de Chespirito, titulada "Chespirito: Sin querer queriendo". Villagrán fue tajante con su respuesta y prefirió no meterse en líos. Incluso resaltó que no puede opinar mal de Roberto Gómez Bolaños, ya que él ya falleció.

"No es asunto mío, no contesto a ese tipo de preguntas (...) Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes pueden juzgar, no tengo por qué hablar nada malo de nadie", aseguró. "Es más, no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se podría defender. Entonces, respeto a todo el mundo", dijo con firmeza.