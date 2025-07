¡Tenso momento! Édgar Vivar se incomoda en entrevista con Macla Yamada y suelta: "Vuélvanme loco"

El querido actor mexicano Édgar Vivar, recordado por su papel del 'Señor Barriga' en "El Chavo del 8", pasó un momento incómodo durante una entrevista en el canal de YouTube 'La Roro Network'. El artista fue invitado al programa 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Sergio Marquina y Macla Yamada, pero lo que debía ser una charla tranquila, terminó con molestias y reclamos por fallas técnicas.

El actor mexicano Édgar Vivar, quien interpretó al recordado 'Señor Barriga' de "El Chavo del 8", vivió un momento bastante incómodo durante una entrevista para el canal de YouTube 'La Roro Network'. Lo que iba a ser una charla sobre su trayectoria empezó con quejas, fastidio y hasta una frase que se hizo viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante su participación en el programa 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Sergio Marquina y Macla Yamada. Desde el inicio de la entrevista, Édgar Vivar tuvo problemas con el audio y no lograba escuchar bien a los conductores.

"¿Qué están diciendo estos bandidos? Están escuchando, están en ventaja conmigo. Yo aquí no oigo nada, no oigo nada. Aquí nuestros técnicos... Aquí en el audífono no escucho nada", dijo el actor, visiblemente fastidiado