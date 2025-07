Lisandra Lizama responde tras recibir condecoración en el Congreso: "Soy artista, ¿sabías?"

Lisandra Lizama fue premiada como artista en el Congreso de la República y su respuesta ante las críticas ha causado revuelo en redes sociales. La ex de Mauricio Diez Canseco no se quedó callada y soltó tremendo mensaje.

Lisandra Lizama, la exesposa del empresario Mauricio Diez Canseco, fue reconocida en el Congreso de la República como artista, y las redes sociales no tardaron en estallar con miles de comentarios. Muchos se preguntan: ¿qué hizo para merecer tal distinción?

Con un blazer claro, pantalón negro y una gran sonrisa, Lisandra recibió la medalla entre aplausos. En sus primeras palabras al ser condecorada, se expresó con emoción.

La escena no pasó desapercibida. En redes, varios usuarios y programas de espectáculos se mostraron sorprendidos por este homenaje, sobre todo porque no se conoce una gran trayectoria artística en el país.

Lisandra responde sin pelos en la lengua. El programa "América Hoy" no se quedó atrás y se comunicó con Lisandra para preguntarle directamente por qué la premiaron. La cantante, sin vueltas, respondió por WhatsApp.

"Desde que vi que llegó Dayanita ya era obvio todo lo que iba a pasar... entonces desde ese momento me preparé psicológicamente para todo lo que venía. Yo no conozco a nadie en el Congreso ni de la política peruana... a mí solo me citaron para recibir una distinción de artista... la recibí con mucho cariño y ya está", comentó.