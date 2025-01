Lisandra Lizama revela mala experiencia con 'urracos': "Pasé lo mismo que Gabriela Serpa"

La cantante cubana Lisandra Lizama, exesposa de Mauricio Diez Canseco, que reside en Perú, reveló cómo ha sido su experiencia viviendo en el país durante los dos años que lleva en la capital. Sin embargo, uno de los momentos que ha generado más revuelo en las redes sociales fue cuando la modelo vivió un incómodo episodio con los 'urracos' de Magaly Medina que recientemente causaron polémica con la actriz cómica Gabriela Serpa.

Durante una entrevista en el programa 'Contra el tráfico', conducido por Ricardo Rodnón, Lisandra Lizama relató una experiencia muy desagradable vivida en el podcast Puro Floro muy parecida a la de Gabriela Serpa. En esta ocasión, los conductores hicieron preguntas y bromas que la pusieron en una situación incómoda, abordando temas demasiado personales que la cantante no deseaba tocar.

Todo comenzó cuando la modelo desmintió los rumores sobre la supuesta filtración de un video íntimo suyo, aclarando que la decisión de cerrar su cuenta de OnlyFans no tuvo relación con este incidente. Lisandra expresó que, si hubiera sabido que esos temas serían parte de la conversación, jamás habría aceptado la invitación

"Yo les dije chicos si yo hubiera sabido que me van hacer esas preguntas, yo no vengo y me siento aquí porque yo no vine a hablar de eso."