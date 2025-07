Lisandra Lizama celebra que ya está divorciada de Mauricio Diez Canseco: "Por fin me firmaron los papeles"

La cantante cubana Lisandra Lizama ya puede gritar a los cuatro vientos que está oficialmente divorciada de Mauricio Diez Canseco, más conocido como 'Brad Pizza'. Así lo confirmó ella misma y aseguró que el proceso fue largo, pero que terminó en buenos términos.

Lisandra Lizama celebra su divorcio de Mauricio Diez Canseco

Después de meses de espera y rumores, Lisandra Lizama contó muy contenta que ya recibió los papeles de divorcio firmados por su exesposo Mauricio Diez Canseco. Con esta noticia, cierra una etapa de su vida que, según sus propias palabras, venía arrastrando desde hace tiempo.

"Ya me dieron el divorcio, lo he estado pidiendo desde hace mucho tiempo, el proceso ha sido largo, pero por fin me firmaron los papeles", reveló Lisandra en declaraciones que sorprendieron a todos sus seguidores.

Además, la artista dejó en claro que, a pesar de todo lo vivido, no hay resentimientos con Mauricio Diez Canseco.

"Actualmente, con el señor (Diez Canseco) hemos quedado en buenos términos", afirmó para Trome, mostrando que su intención es seguir adelante sin conflictos.

Enfocada solo en su carrera. Ahora que está oficialmente soltera, la cubana dejó claro que no tiene cabeza para romances ni nuevas relaciones. Según contó, su energía está enfocada al 100% en su vida profesional.

"Me encuentro enfocada en crecer profesionalmente. No tengo espacio para el amor, no me quiero enamorar", comentó tajante, dejando en claro que por el momento el corazón está cerrado.

Recordemos que Lisandra ya había sido noticia hace poco al defender su contenido en OnlyFans. La cantante aclaró que no publica contenido explícito, sino artístico, y que todo está hecho con respeto.

Lisandra reveló que vivió momento incómodo con "urracos"

Hace unos meses, Lisandra mostró su apoyo a Gabriela Serpa, tras el mal momento que vivió en el podcast "Poco Floro", donde los conductores la hicieron pasar una vergüenza en vivo. La cubana no dudó en alzar su voz y contar que a ella también la trataron mal.

"Eso mismo me hicieron hace una semana... es la entrevista más incómoda de mi vida.... les dije que si no cambiaban de tema me paraba y me iba", reveló Lisandra, muy indignada.

Estas declaraciones hicieron eco en redes sociales, donde muchos usuarios salieron en su defensa y criticaron duramente a los conductores del programa.

Con el divorcio firmado, Lisandra Lizama empieza una nueva etapa en su vida. Lejos de los escándalos y enfocada en su carrera, la cantante demuestra que no necesita de nadie para salir adelante. Su mensaje es claro: el amor puede esperar, pero sus metas no.