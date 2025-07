Johana Cubillas desmiente a Juan Ichazo y niega tener nueva pareja: "Tiene mucho tiempo libre"

Después de revelarse que Johana Cubillas mantiene un nueva relación con el padre de sus hijos, Juan Ichazo, y Macarena Vélez, toda ha ido en buena marcha. Ahora, parece que estaría un poco tensa su relación ya que el argentino afirmó que 'La Nena' tendría una pareja, pero ella salió a negarlo.

Johana Cubilla niega tener una nueva pareja

En el programa de 'América Hoy', Johana Cubillas se comunicó por medio de una llamada para desmentir lo afirmado por su ex Juan Ichazo. La 'Nena' afirmó estar asombrada por las declaraciones del padre de sus hijos y negó por completo que mantiene algún tipo de relación amorosa con alguna persona.

Así mismo, la joven emprendedora expresó que esta persona con quien la están involucrando, se trataría de un amigo de la infancia nada más y sería una buena persona con una hija. Además, agrega que solo está enfocada en su trabajo y en sus dos pequeños. Aunque, no dudó en mandarle un tremendo dardo.

"No tengo ningún romance, Juan sabe perfectamente. tengo un amigo desde los 5 años, como toda la vida los voy a ver jugar tenis. ¿Sabes qué pasa? como tiene mucho tiempo libre, tiene que hablar sonseras no sé qué le ha pasado a Juan porque está hablando bobada y media. Lo peor de todo es que él sabe perfectamente que no salgo con nadie, estoy enfocada en mi trabajo y mis hijos. Tiene mucho tiempo para generar esto. Ahora se cree bromista", expresó.

¿Qué dijo Juan Ichazo?

Por ello, Juan Ichazo fue entrevistado por el programa 'América Hoy' sobre su relación con Macarena Vélez y cómo está su trato con Johana, la madre de su hija. De manera inesperada, soltó tremenda frase al referirse al nuevo acompañante de su ex afirmando que ya tendría una nueva pareja y ahora serían 'felices los cuatro'.

"Se escucharon las plegarias después de tanto rezo. No, bueno, ahí parece que está conociendo a alguien, así que estamos contentos. Pero ahora se sumó un integrante más, así que felices los 4 con la canción de Maluma, ¿no?", comentó entre risas.

Finalmente, Johana Cubillas contó que no mantiene una relación amorosa con nadie desmintiendo por completo lo dicho por Juan Ichazo. Así mismo, no dudó en arremeter contra el padre de sus hijos por afirmar algo que no es cierto y la persona a quién señalaron como su nueva pareja, solo sería un amigo.