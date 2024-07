¡Emotivo! Édgar Vivar e Irma Maury se dan tierno beso en el circo: "Le tengo mucho cariño"

Édgar Vivar e Irma Maury forman parte del circo de la popular 'Chola Chabuca' en dónde viene protagonizando el espectáculo "Oz" y es que la parejita de actores ha demostrado su talento para la actuación y es que dicho sea de paso tienen una admirable trayectoria artística.

Cómo se sabe el muy querido 'Don Barriga' aseguró que con esta interpretación se despide de sus presentaciones ya que a partir del término de esta temporada circense volverá a su casa para compartir tiempo con su familia.

La época del circo ha llegado con bastante fuerza y en especial el Circo Internacional de la Chola Chabuca ubicado en Plaza Norte el cual viene ofreciendo al público espectáculos de calidad.

Una de estas presentaciones que ha emocionado al público es el espectáculo llamado "Oz" donde cuenta con la actuación de dos grandes artistas como Édgar e Irma Maury debido a su interpretación ambos sorprendieron al público con un pequeño beso como parte de la actuación de obra teatral.

Édgar protagoniza al personaje de El mago de Oz, qué dicho sea de paso es un papel que ya interpretó hace 11 años en un música teatral donde demostró su gran talento para la actuación, el baile y el canto.

Por otro lado, la recordada a doña Nelly interpreta a La 'Bruja del Oeste' papel que ha afirmado estar orgullosa de interpretar ya que es una experiencia que comparte juntos su gran amigo Édgar para el deleite de su público.

Finalmente, el recordado 'Don barriga' aseguró que volver al teatro con un personaje que ya ha interpretado es un regalo que le ofrece la vida ya que con este número se despide de los escenarios y agradece a todo el público peruano el amor infinito que siempre le demuestran en cada ocasión que pisa el país.

"Este personaje lo hice hace muchos años y le tengo mucho cariño, por eso, cuando Ernesto Pimentel me invitó a participar no lo dudé. Es reencontrarme con un mundo mágico y poder entregarle todo mi corazón al público peruano, que en cada visita que he hecho me han tratado de mil maravillas", dijo el actor bastante emocionado por el cariño que recibe de todos sus fanáticos.