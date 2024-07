Israel Dreyfus es eliminado de "El Gran Chef famosos: la Academia: "No es justo"

La competencia de cocina tiene un nuevo eliminado y es que esta vez Israel Dreyfus se despidió de "El Gran Chef famosos: la Academia" tras no haber convencido al jurado con sus platillos.

Cabe resaltar que su corta participación en el programa de cocina ha marcado su regreso a la televisión después de algunos años alejado.

El día de ayer viernes 26 de julio el programa "El Gran Chef famosos" tuvo su primer eliminado de la novena temporada y es que Israel Dreyfus no logró convencer al jurado con sus platillos.

El modelo agradeció el corto tiempo compartido con sus compañeros y agradeció al jurado por haberle tenido paciencia en todo este tiempo.

"A veces las ganas no son suficientes. Le di todo lo que pude. Me voy contento, adquirí cierto conocimiento y me doy cuenta de que hay quienes tienen más dificultades en la cocina y un proceso de aprendizaje más largo" , expresó.

El regreso de Israel Dreyfus emocionó a sus miles de fans que han seguido su carrera desde que se inició en 'Combate' donde firmó parte del equipo verde.

Usuarios se mostraron en descontento con la eliminación de Dreyfus e incluso aseveraron que quien debió abandonar la competencia era Matilde León quién no habría dado la talla pese a ello logró salvarse.

"Es la primera vez que me enojo tanto con una eliminación", "No me parece justo Matilde se hubiera ido", "Está vez si que cometieron un gran error", "No debió irse Israel", fueron algunos de los comentarios.