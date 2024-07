Julián Zucchi comparte foto inédita de su primer día en Perú: "Me presentaron en Combate"

Julián Zucchi se alejó de los escándalos a raíz de su separación con Yiddá Eslava para enfocarse en sus proyectos personales y es que ahora el argentino hace poco anunció que ya lanzó su propia productora.

Sin embargo, ahora el actor ha causado sorpresa pero no por alguna polémica sino porque compartió una foto inédita de su primer día en el Perú en donde fue recibido con los brazos abiertos hasta el día de hoy.

El ex chico reality Julián Zucchi hace algunos meses retornó a sus redes sociales después anunciar que se iba a dar un tiempo para poder reorganizar todos sus pendientes personales luego de protagonizar un bochornoso momento mientras transmitía en vivo.

Es por ello que desde que el argentino volvió a sus redes sociales se ha dedicado a compartir lo que realiza en su día a día desde el cuidado de sus hijos hasta su cuidado personal.

Foto inédita de Julián Zucchi

Sin embargo, Julián sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía bastante emotiva de sus tiempos cuando era parte del reality de Combate qué dicho sea de paso le permitió hacerse un nombre y le brindó muchas oportunidades laborales.

De inmediato el actor compartió una fotografía en donde se le podía ver al lado de Zumba, Micheille Soifer y Sheyla Rojas cuando apenas iniciaban en este mundo del reality.

Cabe recalcar que fue ahí donde conoció a la madre de sus hijos y donde empezó un romance que inicialmente se pensaba que no iba a durar después de ello ambos compartieron 12 años juntos.

Julián Zucchi guarda los mejores recuerdos de combate no solo por hacer lo conocido sino también porque se ganó grandes amigos.

El actor argentino reapareció luego de un tiempo en el set de América Hoy. Ante ello, las conductoras del programa magazine no dudaron en recordarle su relación pasada con Yiddá Eslava. No obstante, fue Janet Barboza, quien empezó lanzándole dardos al argentino y recordando su presunta infidelidad.

Incluso el actor recalcó que sus problemas personales con Yiddá jamás debieron ser la comidilla en los medios ya que eso resquebrajó la relación que había formado con Yiddá para dedicarse a solo ser buenos padres de familia.

No obstante, Julián Zucchi decidió responder sin miedo alguno. "Yo no tengo ningún problema. No hablo de esas cosas. Creo que son cosas que debieron quedar en la intimidad. Detalles que la gente no tiene que saber", sostuvo Julián Zucchi.