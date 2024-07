Yiddá Eslava y su polémico comunicado en redes: "Se dice cosas de mí, llegó el momento de aclararlas"

Yiddá Eslava ya se encuentra mucho mejor emocionalmente luego del polémico escándalo que se desató a raíz de su separación con Julián Zucchi donde la actriz también fue duramente criticada en redes sociales.

Sin embargo, se han especulado muchas cosas sobre su vida personal que la productora ha decidido aclarar para el conocimiento de sus seguidores y no seguidores. ¿Qué dijo?

La actriz Yiddá Eslava se encuentra enfocada en sus proyectos personales de la mano de su actual pareja Ángel Fernández, pese a que ya superó la ola de críticas que recibió por su separación de Julián Zucchi aparentemente por una infidelidad la popular 'Shilá' ha continuado recibiendo críticas en redes.

No es la primera vez que Eslava recibe comentaros negativos por su nueva apariencia física y es que muchos señalaron que ella decidió verse mucho más regia a raíz de su separación, versión que la misma Yiddá ha rechazo tajantemente.

Pese a ellos las críticas continúan siendo pan de cada día cada vez que ella presume su nueva figura con 20 kilos menos en su cuenta oficial de Instagram. Es así que decidió de una vez por todas dejar en claro el mismo tema.

Comunicado de Yiddá en redes

Era evidente que Yiddá iba a iniciar por el tema de su peso y la esbelta figura que ahora presume tras haberse sometido a unos retoquitos estéticos.

Por otro lado, aclaró que ella no es una persona 'acomodada' que disfrute de los lujos de la vida y que se de los grandes gustos ya que trabaja a diario por mantener a sus hijos con su trabajo de creadora de contenido e influencer de diversas marcas.

"A ti que te va a faltar plata si eres millonaria", Yidda recalcó lo siguiente: "Como todos nosotros, yo trabajo todos los días, para darles lo mejor que tengo a mis hijos y que no les falte nada. No tengo sueldo fijo, ni gratificaciones, si me enfermo, no gano... los emprendedores no podemos darnos esos lujos", acotó la productora.