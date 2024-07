Yola Polastri: Ministerio de Cultura le otorga a 'La Chica de la tele' una distinción póstuma

La muy querida y siempre recordada Yola Polastri acaba de recibir un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura quienes decidieron premiar la trayectoria de 'La Chica de la tele' durante décadas alegrando a grandes y chicos.

Como se recuerda la animadora infantil falleció el último 7 de julio tras no lograr superar diversos problemas de salud que venia afrontando debido a su avanzada edad.

Una mujer que se ganó el amor de miles de peruanos durante años con su alegría, carisma y buen ánimo para sacarle una sonrisa a quien tuviera el honor de conocerla recibe ahora un merecido reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura.

La resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano destaca que Yola dedicó cincuenta años de su vida a la música y a la diversión de los más pequeños de la casa.

Y es que la animadora infantil llevó a cabo programas de tv, obras teatrales que le dieron una vitrina a diversos personajes que hoy en día son conocidos y que dicho sea de paso han estado sumamente agradecidos con Yola por la oportunidad que en su momento les ofrecieron.

Asimismo, este reconocimiento resalta la larga lista de canciones que quedarán guardadas para el historial cultural del Perú y que incluso se han vuelto conocidas internacionalmente, temas como 'Eco', 'La gallina turuleca', 'Mi ranchito', 'El telefonito', entre otros grandes temas.

Por otro lado, este no es el único premio que ha recibido 'La Chica de la tele' sino también de instituciones como la Fundación por los Niños del Perú, el Trofeo Azteca de la Televisión mexicana, el grado honoris causa concedido por el Consejo Iberoamericano por su aporte a la educación de los niños del Perú; los premios Circe y Premio Astro (1986), así como distinciones otorgadas por la Municipalidad Distrital de La Molina (2006) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (2016).

Tras la muerte de Yola Polastri, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que se le otorgaría un reconocimiento póstumo a la artista por su importante aporte a la cultura y arte peruano que marcó un precedente en la historia.

En una reciente entrevista con el programa 'Préndete', el hermano de la talentosa animadora infantil la recordó con mucho cariño y comentó que no esperaban que Yola sufriera un infarto, ya que estaba recuperándose favorablemente después de pasar varias semanas internada una conocida clínica local.

"No (no se enteró de la muerte de su hermano), no lo supo, no llegó a saber. Es que ella ha estado delicada. Más bien esto del infarto se nos adelantó a todos. Esto fue fatal. No esperábamos esto, no esperábamos que le de un infarto. Esperábamos que se recupere. Fue una sorpresa. (...) Fue muy buena hermana, excelente, preocupada en todo", expresó con mucha nostalgia.