¡Qué fuerte! Christian Cueva y Pamela López habrían viajado juntos a Trujillo, revela América Hoy

Luego de que Christian Cueva acabara su relación con Pamela López y en medio de especulaciones sobre su amorío con Pamela Franco, el programa magazine América Hoy dejó entrever cuál es el paradero actual del futbolista. En ese sentido, se reveló que 'Aladino' habría viajado junto a su expareja a Trujillo.

Cabe resaltar que Pamela Franco se encuentra en una gira por Europa, lo cual alarmó a los seguidores en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva habría viajado junto a Pamela López, según 'América Hoy'

En la más reciente emisión de América Hoy, se emitió un informe en donde se revelaría que Pamela López y Christian Cueva estarían juntos en Trujillo. En ese sentido, desmintieron que el futbolista se encuentre detrás de Pamela Franco, quien partió a una gira por toda Europa.

"Cuánto los amo mis serranos, Trujillo bonito", se puede leer en la publicación de Christian Cueva junto a su familia que viven en 'La ciudad de la eterna primavera'. De igual forma, el futbolista aprovechó la oportunidad para acudir a una discoteca animándose a disfrutar del momento restando importancia a la polémica en la que se encuentra.

En ese sentido, Pamela López también fue captada viajando a la misma ciudad, lo cual deja entrever que se habría encontrado con su expareja. No obstante, todo habría sido coincidencia tomando en cuenta la polémica que ha ocasionado su separación. Aún así, para Janet Barboza esto podría ser un indicio de una nueva reconciliación entre la expareja.

¿Pamela Franco envía indirecta a Christian Cueva?

En medio de las especulaciones, Pamela Franco se encuentra en una gira por Europa. En ese sentido, dejó un fuerte mensaje que muchos de sus seguidores tomaron como una indirecta para Christian Cueva. Cabe resaltar que ambos están en el ojo de la tormenta luego de que se revelara su presunto amorío.

"Me fallaste, perdiste, ve lo que olvidaste. El mundo da vueltas y hay gente más adelante, tu no me valoraste, fuiste un ignorante. Ahora pretende que todo sea como antes, fallaste, perdiste, baby la cag***", dice la estrofa de la canción 'Tas Bota' de Farruko.

Incluso, en el video aparece la frase "No vengas a llorar", y los hashtags que utilizó la artista, como "seguir adelante", no parecen ser casuales teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la cantante. Todo indica que ha tomado la decisión definitiva de dejar atrás a Christian Cueva, quien, tras su separación de Pamela López hace unas semanas, no ha dado el paso para oficializar su presunta relación con la cumbiambera.