Anthony Aranda ansioso por su boda con Melissa Paredes: "Estamos muy cerca de la ceremonia"

A pocos días de su boda con Melissa Paredes, Anthony Aranda, conocido como 'El Activador', ha revelado sus emociones y preparativos para este gran evento, programado para el sábado 3 de agosto. El bailarín confesó sentirse muy nervioso pero emocionado por unir su vida con Melissa. Reveló que están en la recta final de los preparativos y que todo está listo para la boda.

El futuro esposo de Melissa Paredes está disfrutando cada momento previo a la boda. Comentó que la vestimenta ya está lista, pero que no se la verán puesta hasta el día del matrimonio.

Confesó que conforme se acerca la fecha, los nervios se apoderan de él. Además, reveló que ya han hecho los ensayos para la ceremonia, con las personas importantes que los acompañaran y apoyaran. Admitió sentir muchos nervios.

Por otro lado, Anthony explicó por qué decidió no tener una despedida de soltero, a diferencia de Melissa. La razón de ello es que no lo siente necesario y tampoco quiere poner en riesgo su futura boda, con las cosas que les proponen sus amigos.

"He salido con mis amigos, varios grupos de amigos me han invitado, pero no he tenido una despedida de soltero. No lo he sentido necesario y mis amigos como que: 'Oye brother, hay que hacerte esto, lo otro', y yo: 'Mira, la verdad, me voy a divorciar antes de casarme y no es la idea ¿no?'. Para mí, eso de que tengas una despedida de soltero con strippers, chicas bailando, no lo veo necesario", expresó Aranda.