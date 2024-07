Pamela Franco despide a bailarina que insinuó romance con Christian Cueva: "Algo tonto"

La famosa cantante de cumbia, Pamela Franco, ha tomado una decisión que ha generado gran controversia en el mundo del espectáculo. Sofía Ñauri, una de las bailarinas de su orquesta, ha anunciado su salida, lo que ha desatado muchos rumores y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión.

Pamela Franco ha viajado a Europa como parte de su gira musical, allí no ha ido con sus bailarinas. Hace poco, una de ellas, Sofía Ñauri, miembro de su orquesta, anunció que ya no trabaja más con Franco. Este anuncio ha desatado especulaciones, pues Sofia habría insinuado una relación entre su exjefa y Christian Cueva.

Sofía Ñauri sorprendió a todos cuando publicó en sus redes sociales: "Desde el día de hoy ya no pertenezco a ninguna orquesta. Me avisan cualquier cosa respecto a trabajo. Gracias". Este anuncio levantó sospechas, ya que coincide con el viaje de Pamela Franco a Europa para su gira musical.

Rumores de romance. La situación se vuelve aún más interesante al recordar que hace unas semanas, Sofía insinuó que la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco se haría oficial pronto. Un usuario en Instagram comentó deseando que la pareja oficialice su romance, a lo que Sofía respondió con un "me gusta".

Pamela Franco, actualmente en Europa, no ha dado declaraciones sobre el despido de Sofía Ñauri. Sin embargo, la bailarina compartió en una entrevista con "Amor y Fuego" que Pamela se comunicó con ella pero no le explicó claramente los motivos de su despido.

"Simplemente me pidió los vestuarios y me dijo que el manager se iba a comunicar conmigo. Yo me comuniqué porque de verdad me sorprendí", afirmó.