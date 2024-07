¡Agárrense, Pamela López y Cueva! Pamela Franco sigue lanzando dardos: "Aparentan una felicidad que no existe"

La presunta vinculación entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando que hablar. Esta vez, la cantante de cumbia lanzó unas fuertes indirectas a través de sus redes sociales, mismas que irían dirigidas al futbolista y su aún esposa Pamela López.

Recordemos que, Pamela Franco volvió a hacer noticia esta semanas después que el automóvil de 'Aladino' llegue a su fiesta de cumpleaños en una hacienda de Pachacámac. Después de eso, la cantante ha mantenido silencio ante la prensa pero siempre envía indirectas mediante su cuenta de TikTok.

La ex Alma Bella ha sido contratada en varios países de Europa y viene realizando una gira. Sin embargo, se toma descansos para hacer videos en sus redes sociales; y fue justamente uno de estos clips que llamó la atención de todos por su particular mensaje.

"La diferencia entre tú y yo es que tú aparentas ser buena persona pero por dentro eres una mier... en cambio yo aparento ser una mier*a y no es necesario decir lo que realmente soy porque el que sabe, sabe (...) Para qué desearles el mal, suficiente tienen con aparentar una felicidad que no existe", se escucha en el audio que Pamela Franco utilizó.

La noche del miércoles, en el programa 'Magaly TV, la firme', la conductora presentó una entrevista que Pamela Franco le concedió a su amigo, un conocido conductor de radio, donde afirmó que se encuentra feliz en su viaje de trabajo y está soltera.

Sin embargo, cuando el locutor le preguntó porque había dicho que tenía varios novios, Pamela Franco dijo que estaba cansada de que la vinculen con varias personas, además, desmintió que haya tenido auspiciadores para su cumpleaños y gastó mucho dinero, por lo que apenas se está recuperando económicamente.

"Estoy cansada, en un programa me ponen a uno, en otro programa me ponen a dos o tres, me dicen un montón de cosas, si van a hablar que hablen, que digan que me auspiciaron pero todo es mentira porque estoy en la bancarrota, recuperando todo lo invertido en mi cumpleaños", agregó.