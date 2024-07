Pamela Franco se pronuncia en medio de vinculación con Christian Cueva: "Estoy en bancarrota"

Pamela Franco se fue de viaje a Europa, pero continúa generando polémica a través de redes sociales y en entrevistas con sus amigos. Esta vez la cantante de cumbia se comunicó y afirmó que se encuentra en bancarrota tras haber celebrado su cumpleaños a lo grande y con la presencia de Christian Cueva.

La noche de ayer, en el programa 'Magaly TV, la firme', la conductora presentó una entrevista que Pamela Franco le concedió a su amigo, un conocido conductor de radio, donde afirmó que se encuentra feliz en su viaje de trabajo y está soltera.

Sin embargo, cuando el locutor le preguntó porque había dicho que tenía varios novios, Pamela Franco dijo que estaba cansada de que la vinculen con varias personas, además, desmintió que haya tenido auspiciadores para su cumpleaños y gastó mucho dinero, por lo que apenas se está recuperando económicamente.

"Estoy cansada pues amigo, en un programa me ponen a uno, en otro programa me ponen a dos o tres, me dicen un montón de cosas, si van a hablar que hablen, que digan que me auspiciaron pero todo es mentira porque estoy en la bancarrota, recuperando todo lo invertido en mi cumpleaños", agregó.