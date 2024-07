¿Indirecta para Cueva? Pamela Franco lanza contundente mensaje tras viajar a Europa: "Me fallaste"

Pamela Franco utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje que llamó la atención de sus seguidores. Al parecer, debido al constante acoso de los medios y a la lenta respuesta de Cueva para oficializar su relación, la cantante ha decidido finalmente dejar atrás al futbolista.

En un video, ella asegura que no hay vuelta atrás y asegura que le fallaron. Por ello, muchos internautas consideran que es un mensaje para el futbolista Christian Cueva, quien hace poco terminó su relación con su esposa Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Pamela Franco lanzó una indirecta para Christian Cueva?

La cumbiambera Pamela Franco, exintegrante de Alma Bella, se encuentra actualmente de viaje en Europa para realizar una gira con su orquesta. Desde su asiento en el avión, la cantante de 36 años grabó un TikTok con un mensaje contundente que parecería dirigido a Christian Cueva, lo cual llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

"Me fallaste, perdiste, ve lo que olvidaste. El mundo da vueltas y hay gente más adelante, tu no me valoraste, fuiste un ignorante. Ahora pretende que todo sea como antes, fallaste, perdiste, baby la cag***", dice la estrofa de la canción 'Tas Bota' de Farruko.

Además, en el video aparece la frase "No vengas a llorar", y los hashtags que utilizó la artista, como "seguir adelante", no parecen ser casuales. Todo indica que ha tomado la decisión definitiva de dejar atrás a Cueva, quien, tras su separación de Pamela López hace unas semanas, no ha dado el paso para oficializar su relación con Franco.

¿Christian Cueva abandonó su hogar?

Por otro lado, Pamela Franco respondió a preguntas picantes sobre sus acercamientos con Christian Cueva en 'América Hoy'. La reportera le preguntó si cree que el abandono del hogar de Christian Cueva a Pamela López es una forma de que el futbolista intente ganarse su afecto y consolidar una relación sentimental con ella. Según el acta policial, 'El Aladino' dejó su hogar el 30 de junio, un día antes de la fiesta de la cumbiambera.

"Pero amiga yo comprendo pero esas preguntas no respondo, son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita estoy enfocada en mi trabajo y mañana me voy de viaje. Es lo único que tengo en mente", expresó Pamela Franco.

En ese sentido, la cantante de cumbia vuelve a negarse a responder a las interrogantes de los programas de espectáculos y sostiene que está enfocada en su carrera profesional. A pesar de las críticas al respecto, Pamela Franco no ha negado que ya tengo un romance con Christian Cueva.