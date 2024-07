Ana Paula amenaza con contar todo sobre el contrato de Paolo Guerrero con la UCV: "No me callaré"

Ana Paula Consorte sigue atacando a Brunella Horna mediante redes sociales. Esta vez, la brasileña dio a entender que la conductora está desinformada sobre el contrato de Paolo Guerrero y amenazó con contar todo sobre el vínculo de su pareja con la UCV.

La garota volvió a tomar sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje contra Richard Acuña y su esposa. Según indicó, el contrato que el 'Depredador' firmó no contempla el pago de ninguna multa o penalidad.

"Si tú hubieses leído el contrato, sabrías que no hay cláusula de multa. Seguimos esperando los valores de tu querido sobre una afectación económica, más bien el recado es, que no se moleste y cumpla con lo que se comprometió", expresó en un inicio.

Asimismo, amenazó con salir a contar todo lo que sabe, debido a que Brunella ha seguido refiriéndose al tema durante su participación en el magazine matutino de 'América TV'. Recordemos que la rubia le dijo al futbolista que si quiere salir de la UCV, debe pagar una penalidad de casi 1 millón de soles.

"Yo no me callaré por más que mi marido me lo pida, si sigues hablando sandeces yo también seguiré diciendo la verdad, o mejor dicho, contando todo y luego tendré que mostrar... o te callas y que ellos arreglen o seguiré contando", agregó.