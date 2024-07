Yahaira 'pone el parche' tras polémica con Sergio George y Daniela Darcourt: "Me llevo bien con todas"

Yahaira Plasencia generó polémica cuando durante una entrevista en su podcast, Sergio George puso en dura el talento de Daniela Darcourt. No obstante, la cantante de salsa ha salido a aclarar que no tiene enemistad con ninguna salsera del medio y siempre está dispuesta a apoyar a sus colegas.

La 'Reina del totó' está emocionada de participar por cuarto año consecutivo en los Premios Heat 2024, por lo que durante una de las entrevistas 'face to face' no pudo evitar ser consultada sobre las críticas que recibió Sergio George tras atacar a Daniela.

La intérprete de 'Y le dije no' confirmó que Sergio ha vuelto a ser su producto musical en su nuevo tema con Wisin y dejó claro que lleva una buena relación con sus colegas musicales, además que siempre las ha apoyado, porque ella sabe lo que es empezar de cero.

"Para nada, yo me llevo bien con todas. Ayer hemos estado todos juntos, creo que soy la primera que apoya, porque si alguien está aquí sin un jefe de prensa lo jaló para que lo entrevisten, porque todos empezamos de cero", agregó.

Cabe resaltar que Yahaira Plasencia está asistiendo a los Premios Heat porque está nominada a mejor club de fans, por lo cual la cantante de salsa de mostró muy agradecida y honrada de tener una comunidad tan sólida de seguidores que la apoyan incondicionalmente.

Hace unas semanas, el exmanager y productor de Yahaira se confesó en el podcast de la artista y generó polémica al minimizar las cifras que Daniela Darcourt tiene en su canal de YouTube, dejando entrever que la intérprete de 'Señor Mentiras' usaría bots.

"Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas", dijo en un inicio deslizando que las cosas no sería como parecen y sus reproducciones serían mucho menos de lo que reflejan.