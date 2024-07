Mario Irivarren y su tierno detalle a Onelia Molina por su cumpleaños: "No fue canje"

El día de ayer Onelia Molina estuvo de cumpleaños, la modelo sopló sus 26 velitas al lado de sus familiares, amigos y en especial junto a su novio Mario Irivarren quien ha demostrado en todo momento todo el cariño y admiración que siente hacia la odontóloga.

La popular 'Calavera Coqueta' fue entrevistada por 'Más Espectáculos' donde fue cuestionado sobre la reunión que le realizó a Onelia y sobre el regalo que le dio a la modelo asegurando que ese día no usó su poder con los canjes.

Sin embargo, el influencer aseguró que a pesar de no ser un chico súper detallista se encargó de hacer feliz a Onelia con las cosas que más le gustan y una de ellas es pasarla con la familia.

Mario Irivarren muestra el regalo que le dio a Onelia Molina

"Yo me encargue de la tortita de las flores, le regale los dijesitos, unos zapatos, la torta todo lo que se me ocurrió en el momento... no soy mucho de detalles ese no es mi lenguaje del amor", dijo en un primer momento el modelo.