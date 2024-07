Tefi Valenzuela revela que se siente orgullosa de ser chica reality: "Para mí es una bendición"

Tefi Valenzuela es una peruana que viene triunfando en el exterior, que poco a poco se ha convertido en una artista completa. La cantante llegó a Ke Rica Mañana para contar sobre muchas cosas de su vida y aclaró que ella se siente orgullosa de seguir trabajando en realitys.

Hace unos días, Tefi Valenzuela llegó a Ke Rica Mañana donde se reencontró con su amiga Andrea San Martín. Las dos conversaron muy amenamente en la radio, mientras promocionaba su nueva canción "Este dolor". Ante ello, la joven comentó sobre su época como chica reality y que aún sigue trabajando en ello, porque ingresará a uno nuevo este mes.

"Para mí no es nada malo, lo contrario es una bendición. A mi no me ofende, al contrario yo creo que en mi Instagram dice 'chica reality por excelencia'. Porque de verdad, primero hay que tener paciencia, aguantar y sacrificar muchas cosas. También es una exposición que no sabes si la gente te va a querer o no, pero te arriesgas", dijo.