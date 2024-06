Andrea San Martín comparte emotivo mensaje sobre la maternidad: "Los hijos son prestados"

Andrea San Martín siempre se ha mostrado como una madre guerrera, capaz de afrontar lo que sea por el bienestar de sus hijas, la empresaria en todo momentos ha demostrado que nunca tuvo excusas para poder criar a sus hijas con todo el amor y atención que merecen.

Es así que la modelo aprovechó este último fin de semana para viajar junto a sus engreídas a Cieneguilla y poder disfrutar de unos días de sol compartiendo tiempo de calidad con sus pequeñas.

Reflexivo mensaje

Andrea San Martín compartió en sus redes sociales las mini vacaciones que viene disfrutando con sus hijas, la 'Ojiverde' se lució en un diminuto bikini derrochando sensualidad.

La empresaria desde que se convirtió en madre sus hijas se han convertido en sus principales motivaciones para nunca rendirse y seguir trabajando para ofrecerles lo que se merecen.

Sin embargo, Andrea es consiente que su educación y formación es clave ahora ya que ambas todavía son pequeñas y el tiempo moldeará sus personalidades para que un día puedan abrir sus alas y convertirse en dos mujeres independientes.

Andrea comparte emotivo mensaje en redes

Es por ello que San Martín compartió un emotivo mensaje sobre la crianza de los hijos y lo importante que dejar ir cuando toque el momento pues el amor de una madre no termina jamás.

"Tengo mucha gente que me sigue desde antes de ser mamá... crecieron a mi lado en cada etapa de la maternidad y las distintas etapas que esta conlleva. Hoy ya no preparo biberones, no cambio pañales pero estamos conociendo cada etapa del crecimiento de las niñas... estamos viviendo la pre - adolescencia con Maia y la infancia de Lara", empezó diciendo la empresaria.

Asimismo, resaltó la importancia de darse un tiempo como personas, dejando por un día los roles de madre que también suelen ser agotadores pero el amor hacia los hijos es la energía que una mamá necesita para seguir.

"No olviden nunca darse su espacio. Los hijos son prestados y debemos tenerlo claro y aprender a soltar, con amor y nada de eso será posible si olvidas quien eras antes de traerlos al mundo", concluyó Andrea.

La conductora radial siempre comparte en sus redes las rutinas diarias de sus hijas, empezando desde las 5 de la mañana aproximadamente para que pueda prepararles sus loncheras y alistarlas para el colegio, el esfuerzo es constante y a veces cansado pero Andrea está segura que todo lo que un día hizo por sus hijas tendrán frutos y podrá saber que fue una madre excepcional y única para sus engreídas.

¡Boquiabiertos! Andrea San Martín se somete a retoquito y advierte: "No se asusten"

Andrea San Martín nuevamente ha dejado a sus seguidoras con la boca abierta y es que la 'ojiverde' a pesar de ya lucir una figura de infarto gracias al retoquito estético que se sometió hace algunos meses.

Ahora la madre de familia contó en sus redes que iba a someterse a un cambio y se trataría de una micro pigmentación de labios que suele hacerse cada cierto tiempo.

Inicialmente, la empresaria asustó a sus fans ya que no se dejaba de tapar los labios en sus historias, sin embargo, mostró los resultados a pocos minutos de haberse sometido a la micro pigmentación.

"El año pasado me la hice y me la pedí en un tono súper natural. Al inicio queda más intenso como cuando te haces las cejas y después de unos días queda el color natural", escribió Andrea.

Andrea San Martín se hace retoque

Lo que si causó impresión y hasta risas fue cuando Andrea quiso enseñar como habían quedado sus labios, sin embargo, sus esfuerzos eran en vano ya que a duras penas podía hablar por el hinchazón de la anestesia.

"Siento que no puedo hablar, no se asusten. No puedo hablar bien porque todavía tengo la anestesia, obviamente tienen que ver el final en unos tres días", dijo Andrea.

La madre de familia invitó a sus seguidoras a probar esta técnica que a ella le ha funcionado y aconsejó siempre elegir un tono natural de acuerdo al color de piel de cada mujer.