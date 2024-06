¿Indirecta a Bryan? Samahara Lobatón envía contundente mensaje: "No cualquiera merece lo mejor de ti"

La relación de Samahara Lobatón y Bryan Torres siempre estuvo envuelta en polémica y ahora que la pareja decidió terminar, pese a que la influencer está embarazada, siguen generando controversia. Es así que, Samahara lanzó un contundente mensaje en redes sociales que iría dirigido al salsero.

La hija de Melissa Klug es muy activa en redes sociales y frecuentemente está compartiendo lo que piensa o platica sobre las situaciones cotidianas que pasan en su día a día. Además, acostumbrada a compartir frases motivadora, pero en especial llamó la atención

El mensaje habla sobre ser selectivo con las amistades y personas que te rodean, incuso se habla sobre ver las cosas con una respectiva diferente, como símbolo de madurez.

"Cambias tu mentalidad, sueltas lo que te resta y reduces tu círculo, aprendiendo que no cualquiera merece lo mejor de ti. La vida pasa, maduras y ves las cosas de manera diferente. Eso significa que estás progresando", agregó.

"Con el tiempo te darás cuenta de que alejarte de quienes no te valoran y priorizar te fue lo mejor que pudiste hacer", concluye.

La expareja de Bryan Torres utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un video en el que utilizó una fotografía de uno de sus ultrasonidos, además, agregó un texto en el que simulaba la voz de su bebé que está por nacer.

"No te preocupes, mamá. Un día nos sentaremos y diremos 'fue duro pero lo logramos'. Hoy sólo quiero decirte: 'no te rindas mamá, sigue adelante'", se escucha decir a la voz en off.