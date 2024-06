Luciana Fuster comparte emotivo mensaje tras cumplir un año como 'Miss Grand Perú': "Lo llevaré en mi corazón"

El 22 de junio de 2023, Luciana Fuster fue coronada como 'Miss Grand Perú 2023' en el programa en vivo 'Mande Quien Mande', conducido por María Pia Copello. En ese momento, nadie imaginaba que, meses después, se convertiría en la segunda peruana en ganar el título de 'Miss Grand International' en Vietnam.

Luciana Fuster recordó este significativo momento a través de sus redes sociales y dedicó unas emotivas palabras a su reinado, el cual pronto cederá a su sucesora, quien recibirá el título de 'Miss Grand Perú 2024'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luciana Fuster celebra su primer año de coronación

En una reciente publicación en sus redes sociales, Luciana Fuster celebró su primer año como Miss Grand Perú, título que ganó en 'Mande quien mande'. Su coronación fue objeto de diversas críticas de figuras de la farándula como Magaly Medina y Rodrigo González.

Sin embargo, ignoró las críticas y perseveró hasta obtener el título de Miss Grand International en octubre pasado, silenciando a sus detractores. Hoy, en una nueva publicación en Instagram, la popular 'Lu' celebró un año de su gran logro como reina de belleza y compartió su emoción con sus seguidores.

"Hoy se cumple 1 año desde que me convertí en Miss Grand Perú 2023. Título que llevaré por siempre, sobre todo en mi corazón y que espero también haya dejado una gran huella en los suyos", indico al inicio. "Hoy celebro un año de reinado, el cual no acaba, sino hasta conocer a nuestra siguiente 'Miss Grand Perú 2024′, lo que me tiene con una mezcla de sentimientos entre nostalgia, gratitud, alegría y un sinfín más", continuó.

Agradece por los logros obtenidos

En otra parte de su mensaje, aprovechó para agradecer a la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid por haberle permitido conocer muchos lugares del Perú y a numerosas personas que le brindaron su cariño sin conocerla previamente.

"Mi corazón está lleno de amor por cada experiencia tan hermosa e inolvidable durante mi reinado. Realmente es un honor haber tenido esta corona que me llevó a competir internacionalmente y tiene mucho significado para mí. En este tiempo, conocí a personas maravillosas en varias zonas del país y he tenido la oportunidad de crecer, aprender y contribuir a causas que nos unen desde el lado humano", dijo.

"Agradezco desde lo más profundo a todos los que han sido parte de este increíble camino y que no han dejado de apoyarme desde el primer día. A mi gente cercana. A todos ustedes que me siguen a través de las redes o TV. A cada persona con quien tengo la dicha de hablar, aunque sea unos minutos cuando nos cruzamos por la calle o que simplemente me saluda y me transmite tanto amor porque es algo mutuo", acotó Luciana Fuster.