¿Terminó su relación? Sheyla Rojas sorprende con mensaje en redes: "Hombres que no saben lo que quieren"

Sheyla Rojas, reconocida modelo peruana, ha generado revuelo en las redes sociales con un mensaje misterioso, el cual provocó rumores sobre su relación con el empresario mexicano Sir Winston. Después de más de tres años de noviazgo, la ausencia de una propuesta matrimonial ha suscitado especulaciones entre sus seguidores.

La ex chica reality compartió un video en su cuenta de Instagram, dejando un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Sir Winston. Conoce más detalles a continuación.

Sheyla Rojas genera rumores sobre una ruptura amorosa

En una reciente publicación en sus redes sociales, Sheyla Rojas ha causado diversos rumores entre sus seguidores sobre una posible ruptura amorosa con Sir Winston. Y es que el video publicado por la modelo ha generado todo tipo de especulaciones por parte de sus seguidores.

En el video, Sheyla aparece modelando con tacones altos y acompañó la imagen con la frase: "Nací para soportar tacones altos, no hombres que no saben lo que quieren". Este mensaje rápidamente generó una ola de comentarios y especulaciones sobre su relación actual con el mexicano.

Los comentarios no se hicieron esperar: "¿No te casarás?", "¿Ya terminaste con tu novio?", y "Qué penita que no te quiera", fueron algunas de las preguntas y afirmaciones que se leyeron.

Aclaró los rumores

Ante la ola de rumores, Sheyla Rojas no dudó en aclarar las especulaciones. A través de sus redes sociales, afirmó que su relación con Sir Winston sigue vigente y explicó que el mensaje en cuestión era simplemente una frase que le gusta. "¿Por qué me terminan?", contestó a una seguidora.

Agregó que no comprende por qué se generan estas especulaciones cada vez que comparte algo personal. Además, mencionó que, aunque no descarta el matrimonio, no tiene prisa y prefiere tomarse su tiempo.

Recordemos que Sir Winston es un empresario mexicano conocido por su relación con Sheyla Rojas. Aunque su vida privada es poco conocida, ha estado en el ojo público desde que comenzó su noviazgo con la modelo peruana hace más de tres años.

A pesar de los altibajos, la pareja ha demostrado mantener una relación sólida frente a las adversidades. Sheyla ha mencionado en varias ocasiones que están en una buena etapa, aunque aún no han dado el siguiente paso hacia el matrimonio.

"Estamos más unidos que nunca", afirmó Sheyla Rojas en otro momento durante una entrevista con Magaly Medina. "Estamos superbién, se especula muchas cosas; pero yo soy muy reacia con eso, como toda la relación tiene sus altas y bajos, y ya tenemos más de tres años juntos", acotó.