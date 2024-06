¡Qué roche! Reinaldo Dos Santos se justifica tras fallar con predicción de Perú: "Un empate es ganar"

El pasado jueves 20 de junio, Reinaldo dos Santos apareció en el programa 'Mande quien Mande' y ofreció su predicción sobre el partido entre Perú y Chile, que marcó el debut de la selección peruana en la Copa América 2024. No obstante, el resultado del partido fue diferente al que el 'profeta de América' había pronosticado.

Ante ello, María Pía Copello no dudó en encarar al vidente, quien también decidió justificar su predicción. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Reinaldo Dos Santos justifica su predicción

Reinaldo Dos Santos recibió críticas después de afirmar a María Pía Copello antes del partido Perú vs. Chile en la Copa América 2024 que la selección peruana ganaría por 1-0. Esta predicción fue cuestionada por Natalie Vértiz y Choca Mandros, quienes le pidieron explicaciones tras el empate 0-0, el resultado final del partido.

"Perú gana obviamente...(...)No me pidas tanto papá, 1 a 0 es goleada, punto, es un partido duro. 1 a 0 es goleada", fueron las palabras de Reinaldo Dos Santos en Mande Quien Mande ilusionando a todos con la idea de que la selección peruana vencería a Chile en Estados Unidos.

No obstante, la predicción no se cumplió como esperaba el vidente después de que la selección peruana empatara sin marcar ningún gol. Por esto, los conductores de Estás en Todas lo cuestionaron en vivo sobre por qué no acertó, haciéndolo sentir incómodo públicamente.

Por tal motivo, el denominado 'profeta de América' no dudó en responder a las críticas y justificar la predicción que había lanzado. "¿Qué pasó? Tú nos habías dicho que Perú ganaba", dijo Choca.

A pesar de haber cometido un evidente error en sus predicciones, Reinaldo no vaciló en defenderse y ofrecer una explicación contundente sobre por qué Perú ganó el pasado viernes contra el país vecino, lo que provocó risas en el set. "Una pregunta, ¿perdimos? Yo dije a María Pía que 1-0 es goleada. Un empate es ganar, no perdimos. En las circunstancias actuales ese empate es una victoria", expresó

¿Predicción para el partido contra Canadá?

Después de lo sucedido, Reinaldo Dos Santos se atrevió a hacer una nueva predicción sobre el próximo encuentro de Perú contra Canadá, pero las noticias no fueron las esperadas. A pesar de ello, solo el tiempo dirá el profeta de América acertó en su predicción o no.

"Yo soy del Perú y si digo lo que pienso me van a odiar en las calles. No se equivoquen con Canadá, es un muy buen equipo, mejor que Chile, viene jugando muy bien, ese partido empatar con Canadá es goleada. Lo peor es que es el partido decisivo del Perú, sino está fuera. Yo lo veo muy complicado este partido", expresó.