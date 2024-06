¡Después de 12 años! Miriam Cruz vuelve al Perú y desea grabar con Daniela Darcourt: "Me encantaría"

La cantante Miriam Cruz es una intérprete del merengue reconocida a nivel internacional por sus grandes éxitos. Después de 12 años, la artista dominicana vuelve al Perú para una gira de presentaciones y quiere cantar juntos a cantantes peruanos, en especial con Daniela Darcourt.

Hoy inicia el evento 'Vive el Merengue Tour' que se realizará en Lima, Iquitos e Ica. Una de las artistas más importantes de estos conciertos será la reconocida dominicana Miriam Cruz. La cantante formó parte de 'Las Chicas de Can' en los inicios de su carrera artística convirtiéndose en una de la más queridas por su talento.

En una conferencia de prensa realizada a su llegada, la artista expresó sentirse feliz por reencontrarse con el público peruano que siempre la ha apoyado en cada paso de su carrera. Como se recuerda, la cantante estuvo una última vez en el país hace más de doce años.

En sus 38 años de carrera musical, Miriam Cruz expresó que seguirá vigente: "Lo que te da la permanencia es tratar cada día de hacer algo nuevo. Si me limitara a vivir de mi repertorio, no sería igual. Cada año hago una producción que me permita renovar los temas y con ello conquistar al nuevo público y reconquistar a quienes me escucharon cuando me inicié en la música".