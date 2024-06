Magaly Medina destruye a Jefferson Farfán por burlarse de Paco Bazán: "Lo dejaría en ridículo"

Magaly Medina no se quedó callada y lanzó fuertes críticas a Jefferson Farfán en su programa "Magaly TV La Firme". La conductora defendió a Paco Bazán y aseguró que, en una confrontación en televisión, el exarquero sería el claro ganador.

Magaly Medina defiende a Paco Bazán y critica a Farfán

Magaly Medina defendió a Paco Bazán de Jefferson Farfán. La conductora le dijo de todo a la 'Foquita' en su programa "Magaly TV La Firme". Afirmó que, en un set de TV, el exarquero sería el claro ganador.

Durante su programa, Magaly Medina dedicó unos minutos para hablar sobre la rivalidad entre Jefferson Farfán y Paco Bazán. Según Medina, Farfán se ha mostrado incómodo con la cercanía de Bazán con ella.

"Creo que a Farfán lo que le fastidia más es que Paco trabaje aquí en ATV y me diga madrina. El nivel de acercamiento que tenemos es lo que le fastidia", comentó la periodista.

Jefferson Farfán ha sido claro en que no invitará a Paco Bazán a su podcast. En un avance de su programa, se le puede ver afirmando que no quiere a Bazán en su show. Magaly Medina sugirió que esta decisión se debe a que Farfán teme no estar a la altura en un debate televisivo.

"Es que Farfán sabe que si va a su set y se lo enfrenta, capaz no le puede ganar. En un set de televisión, barre con él. Lo van a sacar con escoba y recogedor. Paco tiene muchas más tablas, más dominio, habla mejor, tiene vocabulario, es leído. No lo va invitar porque lo va dejar en ridículo", afirmó Medina, resaltando las habilidades y conocimientos de Bazán.

Jefferson Farfán contra Bazán

En su podcast "Enfocados", Farfán ha lanzado varias indirectas a Bazán. Durante una de las ediciones, el exfutbolista cuestionó la trayectoria de Bazán en tono sarcástico.

"No lo conozco. De él no puedo opinar porque no lo he visto. A mí háblame de galácticos, no de 'pisa pajas'. Quiero saber si ha jugado 90 minutos en la Libertadores, en El Porvenir, en la Champions League, en la UEFA, en un Mundial. Cállate m****", dijo Farfán.

La tensión entre Jefferson Farfán y Paco Bazán sigue en aumento. En una reciente edición de su podcast, Farfán y Roberto Guizasola se rieron de la idea de invitar a Bazán, a quien calificaron despectivamente. Estas declaraciones han generado revuelo en las redes sociales y han dado mucho de qué hablar en los programas de espectáculos.

"Lo que pasa es que este muchacho siempre ha querido mejorar. Antes era un baboso, ahora es un babosazo", afirmó el invitado del podcast, el exarquero Leao Butrón. Ante ello, Farfán y Guizasola se mataron de risa.

Además, Farfán llamó "pisapaj*" a Bazán. Luego, Butrón contó una anécdota donde golpearon a Bazán y se puso a llorar.

Farfán comentó riendo: "¡Quiere llorar, quiere llorar! Acúsalo con tu madrina". Finalmente, mencionó: "No puede venir acá cualquier pisapaj*. No vas a venir".

Magaly Medina no se anda con rodeos y ha dejado claro su apoyo a Paco Bazán en este enfrentamiento con Jefferson Farfán. La conductora cree firmemente que si se vieran cara a cara, en un set de televisión, Bazán barrería con Farfán, defendiendo con firmeza a su colega y amigo.