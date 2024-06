¡No la sueltan! Carlos Álvarez vacila a Jessica Newton con su imitación en el programa de Magaly Medina

Jessica Newton ha causado revuelo al revelar detalles sobre su amistad pasada con Magaly Medina y como esta terminó por diferencias entre ambas. Recientemente, el comediante peruano Carlos Álvarez imitó a la organizadora del Miss Perú y visitó el set del programa 'Magaly TV, la firme' para encontrarse personalmente con la presentadora de televisión.

Ante ello, la 'Urraca' no pudo contener la risa viendo a la parodia del popular Carlos Álvarez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Álvarez sorprende con imitación a Jessica Newton

Con su característico estilo, Carlos Álvarez mostró su habilidad para causar carcajadas al imitar a la organizadora del Miss Perú. El artista vistió un abrigo negro y un vestido con estampado animal, similar al estilo de la empresaria. Además, se puso una corona en alusión al certamen de belleza que ella ganó en su juventud.

Aunque la parodia llamada "Jessica Pluton" intentó acercarse a Magaly Medina para abrazarla, ella se negó a hacerlo debido a que recordó el fin de su amistad con la verdadera Jessica Newton. "Yo no soy tan hipócrita, cómo te voy a abrazar", expresó la conductora.

Durante la presentación, el personaje y la destacada figura de ATV discutieron sobre las mil entradas que fueron distribuidas gratuitamente en el Miss Perú 2024, evento al que la empresaria no asistió en Chimbote, lo cual generó numerosas críticas, y también sobre su relación con el cantante Deyvis Orosco.

¿Por qué terminaron con su amistad?

Jessica Newton participó en el pódcast de Verónica Linares, donde discutió sobre su trayectoria artística y reveló por primera vez el motivo detrás de su conocida disputa con Magaly Medina, aclarando que no tuvo relación con Cassandra Sánchez de la Madrid ni su yerno, Deyvis Orosco.

"No tuvo nada que ver ni con Cassandra ni con Deyvis. Si alguna vez yo tuve un problema con Magaly fue un tema que yo me resentí, fue a raíz de un comentario que no debió salir de nuestro entorno cercano", empezó diciendo.

Por tal motivo, la organizadora del Miss Perú detalló que por un comentario de Magaly Medina, su amistad terminó. "Algo que yo le había comentado sobre Luciana Olivares, ella lo contó y Luciana hizo un escándalo, cosa muy desagradable y lo que yo quería era no tenerla cerca. Así de simple y creo que yo fui muy dura en ese momento de decidir", expresó.

A pesar de ello, Jessica Newton dejó en claro que guarda los mejores recuerdos de la amistad que tuvo con Magaly Medina. "La recuerdo con cariño. Nunca he tenido una conversación directa con Magaly donde nos hayamos faltado el respeto (...) cuando la veo la saludo con mucho respeto", finalizó.