¡Emotivo! Samahara Lobatón reflexiona sobre sus 5 meses de embarazo: "Fue duro, pero lo logramos"

La influencer Samahara Lobatón siempre ha sido muy activa en redes sociales y hace pocas horas reflexionó sobre su estado de gestación. La hija de Melissa Klug ya tiene cinco meses de embarazo y compartió un emotivo mensaje simulando una conversación con su segunda bebé, que nacerá aproximadamente en octubre.

La expareja de Bryan Torres utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un video en el que utilizó una fotografía de uno de sus ultrasonidos, además, agregó un texto en el que simulaba la voz de su bebé que está por nacer.

"No te preocupes, mamá. Un día nos sentaremos y diremos 'fue duro pero lo logramos'. Hoy sólo quiero decirte: 'no te rindas mamá, sigue adelante'", se escucha decir a la voz en off.