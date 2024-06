Se revela la identidad de la presunta pareja de Rafael Cardozo ¿De quién se trata?

Rafael Cardozo se encuentra en aprietos y es que el programa el cual conduce 'Futmax League' compartió la imagen de quien sería su nueva conquista y es que el brasileño en estos últimos meses ha tratado de mantener su vida sentimental bajo 7 llaves.

Como se recuerda el pasado sentimental de Rafael estuvo marcado por su ex pareja 'Cachaza', ambos mantuvieron una relación de casi 12 años, sin embargo, diferencias que no lograron solucionar terminaron por separar a la parejita.

Al descubierto

El romance del que tanto hablaba Rafael y que decía que prefería mantener en estricta privacidad habría sido revelado por el programa de 'América Hoy' quienes no se quedaron de brazos cruzados luego de que el programa de deportivo 'Futmax League' publicara la foto de la misteriosa jovencita.

En la última edición del programa de espectáculos se reveló la identidad de la mujer que le habría robado el corazón al brasileño, mucho se especulaba que se trataba de una australiana o hasta se deslizó la posibilidad de un romance con Fiorella Retiz.

Sin embargo, todo ello quedó desbaratado luego de que 'América Hoy' compartiera la foto de la guapa mujer que sería quien le quita el sueño al modelo tras haber superado su separación con Carol Reali, mejor conocida como 'Cachaza'.

Presunta nueva saliente de Rafael Cardozo

Se trata de una mujer ya profesional, pues desempeña la carrera de arquitectura y responde al nombre de Eveling, por el momento no se sabe más información de la jovencita, aún así, se compartió la foto de la mujer quien según los conductores del programa tendría algunos rasgos parecido con 'Cachaza'.

Rafael no ha dado detalles de su presunta nueva saliente y tampoco ha negado que no esté enamorado o ilusionado pues hasta el momento no ha oficializado alguna nueva relación.

Rafael Cardozo expone que Cachaza sigue usando los regalos que le dio: "Lentes y hasta una cadenita"

Rafael Cardozo asistió a "América Hoy" donde participó en un debate sobre si es correcto seguir usando los regalos de una expareja, y no dudó en exponer a su exnovia, Carol Reali, conocida como Cachaza, asegurando que ella sigue utilizando varios de los obsequios que él le dio mientras estaban juntos.

Los regalos de Rafael a Carol. Durante el programa, Cardozo contó que ha visto a Cachaza usando prendas, lentes y una cadenita que él le regaló. "Yo ya vi cosas de Carol Reali y sigue usando cosas que yo le regalé y apuesto que no tiene sentimientos. (...) Hay ropa, lentes y hasta una cadenita, pero no hay vínculo ni sentimiento con estos objetos", comentó Rafael, generando sorpresa entre los conductores del programa.





El especialista en parejas invitado al programa resaltó que Rafael aún parece estar pendiente de los movimientos de su exprometida, pero el brasileño rápidamente aclaró que eso fue hace meses y que ahora ya pasó la página. "Fue alguien importante en su vida y la persona está materializada en la cadena", añadió el especialista.

El anillo de compromiso. Además de mencionar los regalos que Cachaza sigue usando, Rafael también reveló que aún conserva el costoso anillo de compromiso que le pidió de vuelta tras terminar su relación de más de 10 años.