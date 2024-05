¡Se enfrentan! Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizan tenso momento por Érika Villalobos

Las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizaron un tenso momento debido a la defensa de Pozo hacia Érika Villalobos. La actriz se ha negado a hablar sobre su nueva relación con Erik Zapata, lo que provocó un enfrentamiento en vivo entre las presentadoras.

Ethel Pozo y Janet Barboza se enfrentan por Érika Villalobos

En el programa "América Hoy", Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizaron un tenso enfrentamiento en vivo. Todo comenzó cuando Ethel defendió a Érika Villalobos, quien se ha negado a hablar sobre su nueva relación con Erik Zapata. Sin embargo, Janet no estuvo de acuerdo y no dudó en expresar su molestia.

Ethel Pozo decidió defender a Érika Villalobos después de que la actriz evitara responder preguntas sobre su nueva relación con Erik Zapata. La hija de Gisela Valcárcel comentó: "Está feliz. Yo hablé con ella y le dije: 'Estás en la pauta, mañana vamos a pasar esto'". Con estas palabras, Ethel mostró su apoyo a la actriz y su deseo de proteger su privacidad.

Sin embargo, Janet Barboza no estuvo de acuerdo con la actitud de su compañera y arremetió contra ella en vivo. "A mí nunca me va a gustar y nunca voy a estar de acuerdo con el doble discurso. Me molesta cuando alguien se empieza a poner en estas poses, porque por un lado tu rompimiento fue más que mediático y luego viene una novela con la pareja que pasó todo", expresó Janet, criticando lo que consideró una falta de coherencia en la postura de Érika.

¿Quién es Erik Zapata?

El programa de Magaly Medina fue el primero en detallar quién es Erik Zapata, el nuevo galán de Érika Villalobos. Zapata, de 52 años, es divorciado y vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años. No es actor ni conductor, sino técnico de computadoras.

Además, se conocieron desde pequeños porque estudiaron en el mismo colegio. Los constantes likes y comentarios en las publicaciones de Érika en redes sociales despertaron sospechas sobre su relación.

La situación de Érika Villalobos y su relación con Erik Zapata sigue generando interés y especulaciones en el público. Mientras tanto, el programa "América Hoy" continuará abordando estos temas que captan la atención de sus televidentes.

La polémica en "América Hoy" refleja las distintas opiniones sobre cómo deben manejarse las vidas privadas de los personajes públicos en los medios. La discusión entre Ethel Pozo y Janet Barboza es un ejemplo de cómo las diferencias de opinión pueden generar debates intensos en la televisión en vivo.